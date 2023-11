OM : Renan Lodi dithyrambique envers Kondogbia

En conférence de presse ce samedi, Renan Lodi a tenu des propos élogieux envers son coéquipier à l’OM, Geoffrey Kondogbia.

L’Olympique de Marseille affronte ce dimanche le RC Lens dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1 (20h45). Avant la rencontre, Renan Lodi s’est présenté en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. L’international brésilien a profité de l’occasion pour encenser son coéquipier, Geoffrey Kondogbia.

Les « frères » Lodi et Kondogbia

Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia ont déjà eu à partager un vestiaire avant celui de l’OM. Le Brésilien et le Centrafricain ont joué ensemble sous les couleurs de l’Atlético Madrid entre 2020 et 2023. Les deux joueurs se retrouvent aujourd’hui à l’Olympique de Marseille, après leur aventure en Espagne. Pour Renan Lodi, Kondogbia est « comme un frère ». L’international auriverde avoue d’ailleurs que le Centrafricain l’a « beaucoup aidé en arrivant ici (à Marseille) ».

Kondogbia est important pour Renan Lodi

Les deux joueurs entretiennent de très bonnes relations. Kondogbia a joué un rôle important dans la venue de Lodi à l’OM et a aidé ce dernier à comprendre ce que représentait le club phocéen. « Sur le terrain, il donne tout. J'ai parlé avec lui avant de signer ici. Il m'a poussé à venir ici. Je ne savais pas vraiment ce que représentait l'OM. Je vis actuellement ce que c'est d'être dans ce club. J'aime vraiment ce club. Je me rends compte de sa grandeur. Kondogbia a été très important pour moi, ici et à l'Atlético », confie-t-il. Alors qu’il n’a jamais joué en France avant Marseille, Renan Lodi ne souffre pas de la barrière de la langue, grâce à Kondogbia. « Je ne parle pas encore français, c'était important pour moi qu'il m'aide », ajoute-t-il.

Lodi sous le charme de Kondogbia

En dehors de ses caractéristiques humaines, Renan Lodi apprécie également les qualités de joueur de Geoffrey Kondogbia. « J'aime son caractère, qui est exceptionnel. C'est un grand joueur. C'est un guerrier. Dès qu'il perd le ballon il essaie tout de suite de le récupérer. Je suis son fan numéro 1! Il essaie de jouer, de marquer... Il est complet et j'espère qu'il restera longtemps à l'OM », déclare le Brésilien. L’ancien joueur de Nottingham Forest est tellement fan de Kondogbia qu’il serait prêt à la prendre avec la sélection brésilienne. « Si j'étais entraîneur, je ferais tout fait pour qu'il prenne la sélection brésilienne! C'est un joueur essentiel, très complet », conclut Lodi avec humour.