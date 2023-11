Lens - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce dimanche, le RC Lens et l’Olympique de Marseille s’affrontent en 12e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Tous deux contraints au partage des points lors de la récente journée du championnat, le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille sont au duel, ce dimanche 12 novembre. Ceci en clôture de la douzième journée du championnat de France. Le Stade Bollaert-Delelis servira de cadre à ce choc entre les Sang et Or et les Phocéens.

Lens - Marseille, une bataille entre deux concurrents directs

Contraint au nul (0-0) à Lorient lors de la précédente journée du championnat de France, le RC Lens revient en Ligue 1 après une parenthèse en Europe marquée par la défaite (1-0) face au PSV Eindhoven en quatrième journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Actuellement dixième du championnat (13 points), les Sang et Or visent une victoire pour tenter de dépasser leur prochain adversaire (OM, 9e) avec qui ils partagent le même nombre de points. Franck Haise et ses hommes y croient.

De l’autre côté, l’Olympique de Marseille, qui n’a pas pu déverrouiller la défense du LOSC (0-0) le weekend dernier en 11e journée de Ligue 1, revient avec un peu plus de confiance. Sa sortie européenne a été satisfaisante, couronnée d’une belle victoire (0-2) contre l’AEK Athènes en Grèce. Avec 13 points tout comme Lens, Gennaro Gattuso et ses hommes envisagent de s’imposer pour creuser l’écart.

Horaire et lieu du match

Lens – Marseille

12e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Bollaert-Delelis

A 20h45 française

Les équipes probables du Lens - Marseille

Lens: Samba - Aguilar, Gradit, Danso, Medina, Machado - Diouf, Mendy - Sotoca, Wahi, Fulgini

Marseille : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi - Veretout, Kondogbia, Harit - Sarr, Vitinha, Ndiaye

Sur quelle chaîne suivre le match Lens – Marseille

La rencontre entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 12 novembre 2023 à partir de 20h45 sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.