OM -PSG, le message précieux d'une icône parisienne avant le Classique

Un ancien joueur du PSG a envoyé, samedi, un message aux Parisiens avant le Classique contre l’OM, dimanche.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à défier l’Olympique de Marseille pour le compte du tout premier Classique de la saison. S’il reste encore 24 heures avant le choc, le match a déjà démarré depuis plusieurs jours dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ce samedi, c’est une légende du PSG qui s’est prêtée au jeu avec un message, on ne peut plus sobre, à l’endroit du club de la capitale.

Ronaldinho apporte son soutien au PSG avant l’OM

Des PSG – OM ou encore OM – PSG, on en voit dans le championnat français depuis plusieurs décennies. Le premier affrontement entre les deux équipes remonte au 12 décembre 1971 pour une victoire 4-2 des Marseillais. Depuis, les choses ont évolué et le Paris Saint-Germain est devenu, aujourd’hui, l’équipe à battre pour l’OM. Au fil des années, les deux équipes ont vu passer sous leur tunique, de nombreuses stars de football. À Marseille, il y a eu Abédi Pelé, Franck Ribéry, Samir Nasri, Didier Drogba et plus récemment Dimitri Payet, Florian Thauvin, Alexis Sánchez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang.

Du côté du PSG, on peut citer Leonardo, Pauleta, George Weah, Lionel Messi, Neymar, Zlatan Ibrahimović, Edinson Cavani, Ángel Di María et surtout Ronaldinho. Légende du football brésilien et mondial, le Ballon d’Or 2005 était passé par la capitale française entre 2001 et 2003 avant de filer au Barça (2008). À l’aube du Classique entre l’OM et le PSG, Ronaldinho, qui va supporter le Barça contre le Real Madrid ce soir, a tenu à envoyer un message de soutien aux Parisiens. « Souvenirs du Classique… Victoire dans le Classique avec deux buts !!! 20 ans plus tard et l’affection des supporters parisiens reste la même », a écrit El Gaucho sur les réseaux sociaux.