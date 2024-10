OM, le nouveau message provocateur de Luis Henrique au PSG

L’attaquant de l’OM, Luis Henrique, a encore provoqué le PSG, samedi, à la veille du Classique.

L’Olympique de Marseille reçoit dimanche le Paris Saint-Germain pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Un premier Classique qui s’annonce déjà décisif dans la course au titre cette saison. Un objectif réitéré du côté de l’OM par Luis Henrique, ce samedi.

Luis Henrique confirme les chances de l’OM de déloger le PSG

Avec Roberto De Zerbi comme entraineur, l’OM rêve grand cette saison. Absent des compétitions européennes cette saison, le club phocéen veut non seulement retrouver l’Europe, mais aussi, remonter sur le toit de la Ligue 1. Le dernier sacre des Olympiens dans le championnat français remonte en 2010 sous la houlette d’un certain Didier Deschamps. Cette saison, De Zerbi a pu s’appuyer sur ses hommes forts, dont ses nombreuses recrues pour amener l’Olympique de Marseille à la 3e place de Ligue 1 après huit journées. Avec 17 points, l’OM pourrait revenir à la hauteur du PSG (1er, 20 pts) et probablement de l’AS Monaco (2e, 20 pts) dès ce soir. Ce qui implique une victoire lors du Classique qui confirmerait ainsi les ambitions de titre du club provençal, cette saison.

Dans la cité phocéenne, la confiance est de mise, notamment du côté de Luis Henrique qui estime que l’Olympique de Marseille est assez armé pour déloger le PSG, cette saison. « Bien sûr. Dans notre effectif, nous avons des joueurs qui sont jeunes et forts et des joueurs plus expérimentés capables de provoquer ce déséquilibre que le coach souhaite. Je pense que c'est possible de voir l'OM dans cette lutte pour atteindre le plus haut niveau possible », a confié l’ailier brésilien dans une interview accordé au journal, Le Parisien.