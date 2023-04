OM : Pourquoi Marseille galère au Vélodrome, Tudor l’explique à Henry

L’OM a encore brillé à l’extérieur sur la pelouse de l’OL (2-1), mais gâchera-t-il tout dès dimanche prochain au Vélodrome contre Auxerre ?

Avec quelques rencontres mieux gérées à domicile, on pense notamment aux récents matchs nuls contre Strasbourg (2-2) et Montpellier (1-1), l’Olympique de Marseille aurait sans doute disputé le titre en Ligue 1 bien plus longtemps au Paris Saint-Germain. La preuve, hors de ses bases, l’OM est la meilleure équipe du championnat avec 39 points pris sur 48 prenables, devant le PSG (37 points).

Meilleure équipe de L1 à l’extérieur

L’OM a encore brillé à l’extérieur ce dimanche sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, battu dans les dernières secondes sur un but contre son camp de Malo Gusto (2-1). De quoi permettre aux Phocéens de reprendre la 2e place à Lens, avec un point d’avance. Mais attention, prévient Igor Tudor, il y a un match à jouer dès dimanche prochain au Vélodrome. Face à Auxerre, qui joue sa peau.

Après la rencontre, sur le plateau de Prime Vidéo, Thierry Henry a agrippé le technicien marseillais pour l’empêcher de s’en aller et lui poser la question qui fâche : pourquoi l’OM galère tant au Vélodrome ? Le Croate a sa théorie. "Je ne pense pas que cette victoire soit un signe pour la 2e place, non, mais c'est une victoire importante", a-t-il d’abord réagi.

"Le Vélodrome, c’est spécial pour les autres"

"On pourra parler de victoire clé si on continue comme ça, mais il y a un autre match à jouer dès dimanche prochain au Vélodrome (face à Auxerre, ndlr). Pourquoi est-ce qu'on a plus de mal à la maison ? Selon moi, quand les autres équipes viennent au Vélodrome, c'est quelque chose de spécial pour elles. Quand les équipes viennent une fois, elles veulent se montrer. Et c'est une fois dans l'année pour eux, donc ils veulent marquer les esprits. C'est pour ça que c'est plus difficile pour nous", a analysé l'ancien coach de l'Hellas Vérone.