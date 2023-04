Daniel Riolo fan de l'OM

L'Olympique de Marseille a récupéré la deuxième place de Ligue 1 après son succès contre l'OL dimanche soir.

L'Olympique de Marseille a récupéré sa place de dauphin ce dimanche soir avec sa victoire face à l'Olympique Lyonnais. Pour la première fois depuis 2007, l'OM est parvenu à s'imposer à Lyon, dans le temps additionnel, et repasse devant Lens, vainqueur de Monaco samedi soir devant son public.

"On perd souvent en lucidité quand on parle de l'OM"

L'OM a divisé cette saison. Parfois très convaincant et séduisant, Marseille a aussi frustré comme lors de son match nul face à Lorient, il y a deux semaines. Sur les ondes de RMC dans l'After Foot, Daniel Riolo a pris la défense de l'Olympique de Marseille dont il trouve le traitement médiatique souvent injuste.

"Peut-on avoir au téléphone ceux qui au soir du match nul face à Lorient sont venus chouiner, voulaient virer tout le monde, taillaient tout le monde, sans la moindre mesure. Alors, oui je veux bien qu'il y ait de la déception parce qu'on va longtemps se souvenir du match nul contre Strasbourg et du match contre Montpellier, où ils doivent faire six points de plus", a analysé Daniel Riolo.

"L'OM est devant Lens qui est félicité de partout"

"Avec six points de plus, c'est sûr que c'est autre chose, ça serait devenu très très sérieux dans le haut du classement. Mais on ne va pas chialer toute l'année. J'ai entendu suite à Lorient un bilan qui était terrible. Je veux bien qu'on soit très exigeant avec l'OM, mais on perd souvent en lucidité les concernant", a ajouté le membre de l'After Foot.

Daniel Riolo ne comprend pas le deux poids deux mesures entre l'OM et Lens : "On a un Lens qui en ce moment est stratosphérique. J'ai lu des choses sur les Lensois, ils mériteraient d'être champions, d'être premiers, oh oh oh j'adore Lens, je veux bien les féliciter, mais l'équipe est deuxième c'est Marseille. L'OM est deuxième devant Lens qui est félicité de partout".

"Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'OM ? Il ne faut pas les féliciter ? C'est quoi l'histoire. Là, je ne comprends pas. L'OM a fait un très bon match face à Lyon, ils ont montré qu'ils étaient au-dessus, ils doivent se mettre à l'abri bien plus tôt, mais à tous les niveaux l'OM est deux niveaux au-dessus de l'OL", a conclu Daniel Riolo.