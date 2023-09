OM : Pour Pablo Longoria, une tendance se dégage

On commence à en savoir plus sur les intentions à court terme de Pablo Longoria.

Partira ou partira pas ? C’est la grande question qui se pose actuellement en ce qui concerne Pablo Longoria. S’étant mis en retrait depuis quelques jours de ses fonctions de président de l’OM, l’Espagnol laisse planer le suspense au sujet de son destin personnel.

Longoria chercherait un nouveau coach

A en croire une information divulguée par l’Equipe ce vendredi, la tendance pour Longoria serait tout de même à son maintien en tant qu’homme fort du club. Ayant reçu quelques heures plus tôt le soutien public de son supérieur hiérarchique, en la personne de Frank McCourt, il serait disposé à poursuivre sa mission. Mais non sous certaines conditions, très certainement.

Deux indices confirment l’hypothèse selon laquelle Longoria est enclin à rempiler. Le premier c’est qu’il serait déjà activement en quête d’un entraineur pour assurer la succession de Marcelino. Malgré le bon résultat obtenu jeudi en Ligue Europa contre l’Ajax, il n’est pas question de garder Jacques Abardonado sur le banc. Et Longoria tient à choisir lui-même le nouveau patron du secteur sportif.

L’autre indice c’est le fait que Stéphane Tessier, l’un de ses bras droits, est toujours très actif au sein du club. Occupant le double rôle de directeur administratif et financier, il continue d’exercer comme si de rien n’était. Et quand on connait sa proximité avec Longoria, il est facile d’imaginer un statu quo.

Longoria a donc de fortes chances de rester. Mais, un départ n’est bien sûr pas à exclure. On n’est de toute façon pas à un rebondissement près du côté de Marseille. Une rupture que le club est d’ailleurs dans l’obligation d’anticiper. Dans cette optique, des discussions auraient déjà été entamées avec Julien Fournier. Présent au club sous l’ère Pape Diouf, ce dernier pourrait effectuer son retour à l’OM par la grande porte. Mais pas dans le meilleur contexte.