OM, plusieurs cadres incertains avant Reims

L’Olympique de Marseille devrait composer sans plusieurs de ses cadres face au Stade de Reims, ce mercredi soir.

Ce mercredi soir, le Stade de Reims accorde son hospitalité à l’Olympique de Marseille au Stade Auguste-Delaune II dans le cadre de la manche en retard de la 32e journée de Ligue 1 de France. Mais plusieurs joueurs cadres de la formation phocéenne pourraient ne pas être de la partie.

Aubameyang malade

Meilleur buteur de la Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait manquer le déplacement à Reims pour le match en retard de la 32e journée. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset, a donné des nouvelles de l’avant-centre gabonais.

« On récupère Balerdi, on perd Samuel Gigot. Ounahi avait une contracture à la cuisse contre Lorient. Le cas le plus épieux c'est Aubameyang qui a des problèmes gastriques depuis le retour d'Italie et il ne va pas s'entraîner aujourd'hui. On est en train de le charger de médicaments pour enrayer tout ça. Dimanche, il était fatigué mais on l'a pas sorti », a indiqué Jean-Louis Gasset en conférence de presse, ce mardi.

Quatre joueurs absents de l’entraînement du jour

En prélude à cette rencontre, le groupe olympien s’est entraîné ce mardi avant de prendre le départ pour Reims. Mais quatre joueurs ont manqué cette séance selon les informations de La Provence. A en croire le média, Amine Harit et Azzedine Ounahi sont "incertains" pour ce match. Les deux Marocains seraient respectivement victimes d'une contracture au mollet et à la cuisse.

Si le premier n'a pas participé à la séance collective, le second, quant à lui, s'est contenté de courir en solitaire dans la matinée. En ce qui le concerne, Samuel Gigot souffre d’un problème à la hanche. Le défenseur français est d’ores et déjà forfait pour le match de ce mercredi.