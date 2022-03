OM : Payet révèle pourquoi il a laissé le penalty à Milik

L'Olympique de Marseille s'est offert un prévieux succès face à l'OGC Nice ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Les Phocéens ont frappé un grand coup en remportant un succès face à un concurrent direct à une qualification en Ligue des champions. L'Olympique de Marseille est désormais seul dauphin du Paris Saint-Germain au classement et compte un point d'avance sur Rennes, l'équipe en forme de Ligue 1, et trois points d'avance sur son adversaire du soir, l'OGC Nice.

Milik le sentait, Payet l'a laissé

L'OM peut remercier son duo d'attaquant, Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu, auteurs des deux buts du match. Le Polonais, très en forme ces dernières semaines malgré quelques états d'âmes concernant son temps de jeu, a montré la voie à son équipe en première période en marquant sur penalty. Pourtant, si Milik en a déjà tiré plusieurs cette saison, c'était toujours lorsque Dimitri Payet, numéro un dans la hiérarchie, n'était pas ou plus sur le terrain. Cette fois-ci, les deux hommes étaient présents, mais c'est le Polonais qui a pris ses responsabilités, avec l'approbation du meneur de jeu phocéen.

Marseille-Nice (2-1) : L'OM prend ses distances avec Nice

Après la rencontre, en zone mixte, Dimitri Payet a expliqué pourquoi il n'avait pas tiré le penalty et l'avait laissé à Arkadiusz Milik, qui l'a transformé : "Normalement c'est moi qui tire, mais parfois il me le demande comme face à Bâle. Je l'ai toujours dit je préfère faire des passes décisives que de marquer des buts. Je devais le tirer mais je l’ai vu prendre le ballon et il m’a fait un signe de la tête. J’ai toujours dit que les attaquants marchaient à la confiance et aux buts. Je lui ai dit: ‘si tu le mets, il n’y a pas de problème, prends-le’. Il l’a mis et je suis très content pour lui."

Payet rend hommage aux supporters

Dimitri Payet était très heureux après le succès de son équipe : "Cette victoire fait du bien. Elle est méritée. On a fait le match qu’il fallait et su être au niveau de ce rendez-vous, on garde notre deuxième place, c’était l’objectif fixé avant le match. Y avait-il de la pression avec la victoire de Rennes ? Oui, comme à Brest où, quand on avait démarré le match, on était 5e. Là, on était 3e. Les équipes derrière vont vite aussi. Il faut prendre des points et ne pas faire de faux pas. D’une journée à l’autre, le classement peut évoluer. On a su jouer avec cette pression".

L'international français a rendu hommage aux supporters de l'Olympique de Marseille qui ont joué à merveille leur rôle de douzième homme dans cette rencontre : "C’était un match à haute intensité, où il fallait répondre présent. Chaque erreur a été sanctionnée. Ça pouvait basculer d’un côté ou de l’autre, on l’a senti, même si on a eu un peu plus la main en première période, mais nous avons été solides en seconde. Ce sont des matches qui coûtent cher".

"On savait à quoi s’attendre, que le public allait répondre présent. Je tire mon chapeau aux supporters. Il n’y a pas eu d’incident, ça s’est très bien passé. J’ai même vu un supporter qui voulait lancer un Dragibus et qui a été repris par les autres. C’est un signe de compréhension, on avance", a conclu Dimitri Payet. L'OM va désormais devoir confirmer son état de forme et enchaîner les succès après la trêve internationale avec un déplacement à Saint-Etienne avant de recevoir le PAOK en Ligue Europa Conférence.