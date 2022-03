Marseille-Nice (2-1) : L'OM prend ses distances avec Nice

Cette rencontre entre l'OM et Nice était très attendu pour de nombreuses raisons. La première était liée aux incidents du match aller. Avec l'interdiction de déplacement des supporters Niçois, la rencontre s'est déroulée dans un Vélodrome 100% marseillais et dans une excellente ambiance.

La deuxième raison était sportive puisque les deux clubs sont à la lutte pour la place de dauphin, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Et comme le hasard fait bien les choses, les deux équipes étaient au coude-à-coude avant le match : l'OM occupant la deuxième place et Nice la troisième avec le même nombre de points (50).

Payet dans les bons coups, Milik décisif

Sous les yeux de Jorge Sampaoli, suspendu mais présent dans les tribunes du Vélodrome, la première occasion était à mettre au crédit des Niçois. Esseulé au point de penalty, Calvin Stengs manquait le cadre après un centre millimétré de Melvin Bard (24e).

Après cette alerte, l'OM répondait en faisant briller Walter Benitez. Le portier Niçois repoussait une tête piquée de Saliba qui reprenait un coup franc lointain de Payet (27e).

On retrouvait ensuite Payet qui loupait le cadre, deux fois de suite, sur des frappes à l'entrée de la surface (39e, 41e).

Mais dans les arrêts de jeu, Payet délivrait un caviar pour Ünder qui était déséquilibré dans la surface par Todibo (45e). Après confirmation du penalty par la VAR, Payet laissait Milik le tirer et le transformer (45+4e).

Lopez et Saliba très précieux

L'OM rejoignait les vestiaires avec un but d'avance et manquait de se faire reprendre dès le début du second acte. Par chance, le but de Delort était annulé pour une position de hors-jeu d'un Niçois au départ de l'action (48e).

Quelques minutes plus tard, Milik passait à deux doigts du break. Profitant d'un ballon mal renvoyé par Benitez, il effectuait une pichenette pour tromper le portier niçois mais Todibo, revenu en catastrophe, sauvait sur sa ligne (54e).

C'était ensuite à Pau Lopez de sauver les siens. Le gardien espagnol de l'OM s'interposait avec brio face à Stengs (61e) puis face à Delort (71e). Lopez était ensuite suppléé par Saliba sur une nouvelle tentative de Delort (77e).

Deux buts en toute fin de match

Après avoir laissé passer l'orage, l'OM se mettait à l'abri à la dernière minute du temps réglementaire avec une tête rageuse de Bakambu qui ne laissait aucune chance à Benitez. Ca faisait moins d'une minute que l'attaquant était sur le terrain après avoir remplacé Payet !

Un but fort précieux car Lemina, ancien Marseillais, réduisait l'écart dans les arrêts de jeu (90+2e), profitant du relâchement des Phocéens. Mais ce réveil des Niçois était trop tardif pour inverser le cours de la rencontre.

L'OM distance Nice

Avec cette victoire, l'OM réalise une très bonne affaire sur le plan comptable face à un conccurent direct pour la deuxième place. Les Marseillais comptent désormais 53 points, soit trois d'avance sur les Niçois qui restent bloqués à 50. Pis, les Niçois chutent à la 4e place car Rennes, vainqneur de Metz en début-d'après-midi est désormais intercalé entre les deux clubs sudistes avec 52 points.

Et lors de la prochaine journée, pendant que l'OM se rendra à Saint-Etienne, Nice recevra Rennes…