OM, Pascal Dupraz accuse Longoria

Pascal Dupraz a accusé Pablo Longoria, dimanche, d’être le responsable de la situation de l’OM.

L’Olympique de Marseille est dans le dur depuis plusieurs journées. Le club phocéen n’a toujours remporté aucun match en championnat depuis le début de l’année et commence à perdre du terrain en haut du tableau. Une situation qui a plongé l’OM dans une crise dont Pascal Dupraz identifie Pablo Longoria comme le responsable.

Dupraz défend Gattuso mais fracasse les joueurs de l’OM

La crise de l’OM a été en grande partie déclenchée par la défaite contre l’OL (1-0) lors de la 20e journée de Ligue 1. La direction a même convoqué une réunion d’urgence avec le staff et les joueurs au lendemain de ce revers pour situer les responsabilités. Elle a été suivie 24h après par une autre réunion cette fois-ci entre les joueurs et les supporters phocéens. Au milieu de cette crise, Gennaro Gattuso est surtout tancé par une partie du public. Un traitement que Pascal Dupraz trouve injuste.

Pour l’ancien entraineur de Toulouse, ce n’est pas Gattuso mais plutôt les joueurs qu’il faut attaquer. « Je ne suis pas déçu par Gattuso mais par la qualité de l’effectif de l’OM. Ce sont les joueurs sur le terrain… Cette équipe est à sa place au risque de décevoir les supporters. Je les adore, mais cette équipe va finir quatrième ou cinquième, pas davantage. Elle n’a pas le potentiel tout simplement. Défensivement, quand elle ne joue pas à trois, elle est en difficulté. Le milieu de terrain a des manques de complémentarité et devant ça ne fait pas la différence », déclare le technicien français sur les ondes de RMC.

Pascal Dupraz charge Pablo Longoria

Pascal Dupraz ne souhaite surtout pas que Gennaro Gattuso soit vu comme le responsable de la situation que traverse actuellement l’Olympique de Marseille. A en croire le technicien français, le coupable est ailleurs et il s’agit de Pablo Longoria. Selon l’ancien coach d’Evian, la gestion du président marseillais ne fait pas avancer l’OM.

« À l’OM il n’y a pas de continuité. C’est plus Longoria et le recrutement que je veux stigmatiser. Pour construire une équipe, il faut que les joueurs restent plus longtemps que six mois. On ne peut pas changer tous les six mois d’entraîneur et de joueurs. Longoria, on l’épargne… », ajoute Pascal Dupraz.