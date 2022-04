OM-PAOK : Les regrets de Jorge Sampaoli

L'Olympique de Marseille a un pied en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, mais un pied seulement. En effet, l'OM l'a emporté 2-1 devant son public face au PAOK, mais aurait pu totalement sceller l'issue de cette double confrontation en se montrant plus réaliste. En conférence de presse après la victoire, Jorge Sampaoli a tout de même regretté que son équipe ne soit pas plus efficace afin de tuer les derniers espoirs du club grec.

"On aurait pu pratiquement se qualifier"

"Suis-je frustré par l'écart au score après tant de maîtrise ? Oui, parce que l'écart est infime à l'arrivée. On aurait pratiquement pu se qualifier aujourd'hui (jeudi), vu la différence de niveau entre les deux équipes. Mais il faut valoriser la victoire et penser à la rencontre face à Montpellier, dimanche", a analysé Jorge Sampaoli après la rencontre.

L'entraîneur de l'OM regrette les absences de Gerson et Kamara pour le match retour : "Ce n'est pas simple de ne pas pouvoir compter sur tout le monde pour cette rencontre. Il faudra compter sur les joueurs à disposition. Mais je trouve qu'une équipe comme la mienne, qui propose autant de jeu, reçoit trop de cartons jaunes par rapport à ce qu'elle mérite. Maintenant il faut se préparer pour Montpellier".

Payet et Mandanda regrettent le manque d'efficacité

"Cela va être un match difficile, contre un adversaire qui est encore en vie, malgré ce match aller où nous avons tellement dominé. Leur public va les encourager, c'est certain. Mais il faudra refroidir cette ambiance à travers le jeu. Ai-je déjà vu un but comme celui de Payet ? Ce type de but, de ce niveau-là, en direct, c'est la première fois que je vois ça", a conclu Jorge Sampaoli.

Au micro de W9, Dimitri Payet était sur la même longueur d'onde que son coach avec des regrets concernant le score final : "Malheureusement, cela ressemble un peu à ce qu'on fait en coupe d'Europe depuis le début de la saison. C'est des matchs qu'on domine, on a des occasions et on prend ce but. Ca finit à 2-1 mais on aurait pu en mettre plus. On pourrait mener de trois ou quatre buts à la fin du match mais on marque pas. On est content de la victoire mais on aurait pu aller avec plus de confort en Grèce".

Steve Mandanda a partagé ce constat, tout en gardant un peu de nuance : "Il n'y a pas de déception, car on a gagné et il faut le signaler, c'est important. Mais on aurait aimé le gagner plus largement, car on est dominateur surtout en première période où on peut en marquer plus. Ça nous arrive un peu trop souvent d'avoir du mal à repartir en seconde période. Ça peut nous jouer des tours pour le reste de la saison. Cette entame de second acte nous coûte cher et eux, ils poussent sans forcément se créer des occasions, mais ils étaient en confiance. Il va falloir aller là-bas pour conserver le score, et même gagner".