OM – Panathinaikos : Diffusion TV, streaming et compos probables

Après sa défaite (1-0) au match aller, l’OM reçoit le Panathinaikos pour le retour du troisième tour préliminaire de Ligue des champions.

Après avoir fini troisième de Ligue 1 française la saison écoulée derrière le PSG et Lens, Marseille s’engage pour les barrages dans le but de se qualifier pour la phase de groupes de Ligue des champions de l’UEFA. En effet, les Phocéens accueillent les Grecs, ce mardi 15 août 2023, en match retour.

L’OM en attente de confirmation

Bien qu’ils aient perdu le match aller (1-0) contre le Panathinaikos deux jours plus tôt avant le démarrage de Ligue 1, les hommes de Marcelino ont assuré en championnat de France, samedi, pour leur entrée en lice. Marseille a pu faire la différence contre Reims en s’imposant 2-1 au Vélodrome. L’OM qui a changé tout son front d’attaque, peut compter sur les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et les Sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Pour ce match, les Phocéens devront se passer des services de Kondogbia, suspendu. Guendouzi devrait démarrer à la place de l’ex-international français désormais centrafricain.

Deuxième du championnat grec la saison dernière, le Panathinaikos se sent prêt pour cette rencontre. L’objectif étant de ne pas encaisser en vue de maintenir le score tel (1-0 depuis l’aller) pour passer au tour suivant. Avec huit matchs amicaux puis trois matchs officiels dans les jambes en comptant celui contre l'OM, le Panathinaikos se sent prêt physiquement pour la bataille.

Horaire et lieu du match

OM – Panathinaikos

Barrages Ligue des champions UEFA

Orange Vélodrome

A 21h française

Les équipes probables du OM – Panathinaikos

OM: Pau Lopez - Lodi - Balerdi - Gigot - Clauss - Veretout - Guendouzi - Ounahi - Ndiaye - Sarr - Aubameyang

Panathinaikos: Brignoli - Vagiannidis - Jedvaj - Magnusson - Juankar - Vilhena - Perez - Verbic - Djuricic - Mancini – Sporar

Sur quelle chaine suivre le match OM – Panathinaikos

La rencontre entre l’OM et le Panathinaikos sera à suivre ce mardi 15 août 2023 à partir de 21h sur M6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe 6Play.