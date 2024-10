OM, Pablo Longoria promu à la LFP

Nantes vs Marseille

Excellente nouvelle pour le président de l’Olympique de Marseille, qui est promu au sein de la Ligue de football professionnel (LFP).

Elu pour un nouveau mandat de quatre ans, Vincent Labrune veut mieux faire par rapport à sa précédente mandature. Pour ce faire, le président de la Ligue de football professionnel (LFP) vient de promouvoir quelques-uns de ses collaborateurs, dont le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria.

Longoria promu vice-président

Patron du Conseil d’Administration, Pablo Longoria sera désormais plus proche du président de la LFP. Selon les informations de L’Equipe, le bureau de la LFP, qui s’est réuni dans l’après-midi du mardi 29 octobre 2024, a désigné Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims et du collège de Ligue 1, et Pablo Longoria, son homologue de l’Olympique de Marseille, à la vice-présidence de la Ligue.

Par ailleurs, quotidien sportif français indique que David Terrier, président de l'UNFP, le syndicat des joueurs, devient secrétaire général de la LFP, tandis que Pierre-Olivier Murat, président de Rodez, prend le poste de trésorier. Une bonne nouvelle à quelques jours de son déplacement à Nantes pour la 10e journée de Ligue 1.