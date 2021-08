OM - "Payet est inspiré et inspirant pour ses coéquipiers"

Fabrice Abriel a été séduit par la performance individuelle de Dimitri Payet contre Villarreal, ainsi que celle de Luan Peres et Luis Henrique.

L'Olympique de Marseille effectue une préparation solide et le doit en partie à un Dimitri Payet en feu. Le meneur de jeu de l'OM est affûté et brille durant les matches amicaux. Lors de la victoire contre Villarreal, l'international français a provoqué le premier but des Phocéens grâce à un coup franc dévié par un défenseur adverse et a inscrit le second but de la rencontre. Dans les colonnes du Phocéen, Fabrice Abriel, ancien de l'OM, a jugé la préparation des hommes de Jorge Sampaoli, encensant au passage Dimitri Payet.

"J'ai pensé que c'était un match abouti, bien maîtrisé, avec une bonne emprise et de la pression sur l'adversaire à la récupération des deuxièmes ballons. L'OM a montré un visage conquérant, qu'il faut qu'ils entretiennent. Le Vélodrome tel qu'il était samedi, à moitié plein, peut être un vrai atout cette année pour aller chercher des objectifs hauts. Déjà, il y a une bonne disposition de l'équipe, on voit très bien leur placement et ça, c'est très important. Ensuite, j'ai vu une animation. Un joueur comme Under, dans la percussion, gaucher avec son faux pied, qui aime entrer à l'intérieur du jeu, est intéressant", a analysé le consultant Canal +.

"Son profil va faire mal à l'adversaire. Mais pour ça, il faut qu'il soit beaucoup plus efficace à la sortie de ses dribbles. Luis Henrique commence aussi à être intéressant. A la fin de sa percussion, il arrive à être juste dans ses choix. Ensuite, la très bonne nouvelle c'est Dimitri Payet. Il est très inspiré et inspirant pour ses partenaires qui s'appuient sur lui techniquement, qui n'hésitent pas à faire l'appel en profondeur car ils sont sûrs d'avoir la balle. L'animation offensive y gagne. Ce qu'il manque, c'est un véritable numéro 9 mais Milik va revenir. Il devra marquer ses 15 ou 20 buts pour que l'OM soit en haut", a ajouté Fabrice Abriel.

"Avec un Milik qui fait tous les matches, l'OM sera sur le podium"

L'article continue ci-dessous

L'ancien milieu de terrain de l'OM a également été sous le charme de la prestation de Luan Peres : "Luan Peres a été excellent dans la relance. C'est un garçon qui veut jouer, qui est attiré par le jeu. Il aime relancer, il va assez vite, il n'hésite pas à monter et à être dans le dépassement de fonction. Concernant William Saliba, je pense que cela va être le joueur de cette défense. Il va très vite, il rattrape beaucoup de situations où l'OM est pris dans son dos dans la profondeur".

"Un peu plus haut, Pape Gueye est celui qui apporte un équilibre entre les lignes. C'est un peu le seul profil qui sait faire ça aujourd'hui. Pour moi, les autres sont interchangeables, Gerson, Rongier Kamara ou Guendouzi. Gueye est parfait pour ça, de par sa puissance et son orientation du jeu", a ajouté Fabrice Abriel. Pour le consultant Canal +, l'OM a toutes les cartes en main pour terminer sur le podium cette saison.

"Est-ce que je met une pièce sur un podium de l'OM avec le retour de Milik et la signature de Lirola ? Oui, avec un Milik qui fait tous ses matchs. Vivement Lirola à droite, car cela me gêne un peu de voir Rongier ou Kamara arrière droit. Samedi ils ont été bons défensivement mais, quand tu auras en face de toi des vrais spécialistes et je pense notamment au PSG avec Mbappé ou Neymar, il faudra plus de vitesse et d'habitude pour gérer le souci. Mais ce que j'aime bien, c'est l'énergie que cette équipe dégage. Leur parcours à domicile sera important. Le Vélodrome peut être un atout formidable si tu montres un visage conquérant. Par contre, si tu te montres hésitant, il peut être un adversaire", a conclu Fabrice Abriel.