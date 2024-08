OM, Pablo Longoria enrage contre deux indésirables

Le président de l’OM, Pablo Longoria, s’est emporté, ces dernières heures contre deux indésirables.

Les problèmes commencent à s’annoncer dans la cité phocéenne. Auteur d’un mercato séduisant avec plusieurs arrivées, l’Olympique de Marseille se casse les dents sur certains dossiers non moins importants. Si le club provençal n’a visiblement pas fini de recruter, certains indésirables ne se pressent pas pour faire leurs valises non plus. Une situation qui a provoqué la colère de Pablo Longoria à l’encontre de deux lofteurs.

L’OM vire plusieurs joueurs

Non qualifié pour une coupe européenne, l’OM compte entrer dans nouvelle dimension la saison prochaine. L’arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc et qui devrait y rester pour les trois prochaines années, s’inscrit dans ce sens. C’est justement pour cela que la direction phocéenne satisfait à toutes les exigences du technicien italien. Ainsi, l’OM a recruté des joueurs comme Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et prochainement Derek Cornelius, afin de fournir de nouvelles armes à l’ancien coach de Brighton.

A l’inverse, Roberto De Zerbi a identifié les joueurs sur lesquels il ne compte pas pour le prochain exercice. Le loft du technicien transalpin et de l’OM est composé des joueurs comme Pape Gueye, Illiman Ndiaye, Ismaila Sarr, Jordan Veretout, Samuel Gigot et Chancel Mbemba, entre autres. Si certains ont réussi à s’extirper, un cas particulièrement énerve Pablo Longoria.

Longoria en colère contre Pape Gueye et Chancel Mbemba

Parmi les indésirables de l’Olympique de Marseille, Illiman Ndiaye (Everton), Ismaila Sarr (Crystal Palace) ou encore Pape Gueye (Villareal), ont réussi à trouver un nouveau point de chute. Le dernier cité, après son transfert chez le Sous-marin jaune, ne s’est pas fait prier pour régler ses comptes avec les dirigeants phocéens.

« Les dirigeants de club qui font sortir de fausses infos dans la presse en salissant l’image d’un joueur qu’ils veulent voir partir. Surtout que les joueurs visés sont irréprochables et donnent tout sur le terrain. Quel respect en retour ? Au bout d’un moment il faut savoir arrêter, respecter les gens et changer de stratégie », a écrit récemment Pape Gueye sur les réseaux sociaux.

Selon La Provence, cette déclaration de l’international sénégalais passerait mal auprès de Pablo Longoria et de la direction marseillaise. A en croire le journal, les dirigeants estimeraient que Pape Gueye défend Chancel Mbemba, qui ne compte pas partir cet été malgré la pression de l’OM. Les prochains jours seront chauds dans la cité phocéenne.