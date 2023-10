OM – OL : Vers une surprise en défense dans le onze de Gattuso?

Alors que l’OM affronte l’OL dimanche à l’occasion de la 10éme journée de Ligue 1, une surprise s’annonce en défense dans le onze du club Phocéen.

Ce dimanche à 20h45, le Vélodrome sera le théâtre d'un choc majeur de la Ligue 1.entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Une petite surprise est annoncée dans le onze de départ de Gennaro Gattuso.

Malgré la défaite contre l’OGC Nice (1-0) lors de la 9éme journée, Gennaro Gattuso maintient sa confiance en son équipe, en témoigne sa satisfaction après la victoire 3-1 de l’OM contre l'AEK Athènes en Ligue Europa jeudi dernier. Cependant, il se murmure qu'il réserve une surprise en défense pour ce match crucial contre l’OL.

Alors que Gattuso n'envisage pas de bouleverser son schéma tactique en 4-3-3, un joueur pourrait bien faire les frais de ses performances récentes. Il s'agit de Leonardo Balerdi, qui a livré une prestation moyenne face aux Grecs. L'Italien, qui ne laisse rien au hasard, aurait été attentif aux séances d’entraînements, ce qui pourrait signifier que des changements sont à prévoir en défense.

La surprise Bamo Meité

La grande question qui se pose est de savoir qui remplacera Balerdi si ce dernier venait à être écarté. C'est là que la surprise de Gattuso entre en jeu. En conférence de presse ce samedi, l'entraîneur a laissé entendre que Bamo Meïté, fraîchement arrivé de Lorient lors du mercato d'hiver, pourrait débuter contre Lyon.« Il fera un très grand match demain, j'en suis sûr. Il a des qualités, il sait quoi faire, il est prêt. » a déclaré Gattuso.

Aubameyang, titulaire en attaque

Pierre-Emerick Aubameyang, quant à lui, pourrait également faire son retour en tant que titulaire, selon les informations de RMC. Il remplace Vitinha dans le onze de départ.

Cependant, il est important de noter que Samuel Gigot et Joaquin Correa, bien que de retour dans le groupe, ne sont pas encore à 100% de leurs capacités physiques pour postuler dès le coup d'envoi. Il faudra donc attendre les dernières décisions de Gattuso aux alentours de 19h45 demain soir pour connaître la composition finale de l'OM.

Ce match s'annonce donc particulièrement palpitant, avec des enjeux considérables pour les deux équipes. L'OM devra tout mettre en œuvre pour s'imposer à domicile et ainsi maintenir sa place dans la course au titre en Ligue 1. De son côté, l'OL cherchera à rattraper son retard sur les équipes de tête et à consolider sa position dans le peloton de tête du championnat.