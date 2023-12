OM – OL : Le clin d’œil d’Aubameyang à Lacazette

Buteur lors du match entre les deux Olympiques, mercredi soir, Pierre-Emerick Aubameyang fait une œillade à son ami Lacazette.

Petitement, l’Olympique de Marseille reprend confiance en championnat de France. Les Phocéens ont eu raison de l’Olympique Lyonnais, mercredi soir, lors du match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Auteur d’une belle prestation, Pierre-Emerick Aubameyang a pensé à son ancien coéquipier et ami, Alexandre Lacazette, qui vit un début de saison chaotique avec les Gones.

Auba content de la victoire face à Lyon

Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé, mercredi soir, sa très belle forme lors de la réception de l’Olympique Lyonnais en match en retard de Ligue 1. Auteur d’un triplé lors de la victoire (4-3) des Marseillais contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa la semaine écoulée, le Gabonais a livré une copie satisfaisante contre l’OL.

Double passeur pour les deux premiers buts de l’Olympique de Marseille inscrits par Vitinha (21e) et Michael Murillo (25e), l’ancien avant-centre du FC Barcelone et des Blues de Chelsea a terminé la belle soirée des Marseillais. En effet, il inscrit le dernier but du 3-0 pour l’OM (55e). Interrogé au micro de Prime Video à l’issue de la rencontre, le Gabonais n’a pas caché son sentiment de joie. Il en profite pour évoquer le duo qu’il forme avec le Portugais, Vitinha.

« Ça va vite le foot, après tant d’années, on sait comment ça se passe. L’important, c’est de vivre des moments comme ce soir (mercredi, Ndlr). Ça fait du bien pour le moral. On n’a pas lâché, on a travaillé. Ça a bien marché ce soir, on est content, car on fait les efforts tous les deux, avec Vitinha. Je le vois à l’entraînement, il mérite », a d’abord laissé entendre Pierre-Emerick Aubameyang.

Le clin d’œil à Lacazette

Anciens coéquipiers chez les Gunners d’Arsenal, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang se sont retrouvés en Ligue 1 cette saison. Si le premier vit un début de saison cauchemardesque avec les Gones, le Gabonais profite de la retrouvaille pour envoyer un message au Français.

« Lacazette ? Je n’ai pas eu l’occasion de discuter, j’imagine que ce n’est pas simple. Je vais aller le voir c’est sûr, forcément dans les moments comme ça, ce n’est pas facile. C’est un bon garçon et il a du mental. Je lui souhaite de revenir au plus haut rapidement », a ajouté l’ancien de l’AS Saint-Etienne.

Décisif mercredi soir face à l'Olympique Lyonnais, Pierre-Emerick Aubameyang porte à trois son total de buts en Ligue 1, et à 05, celui de passes décisives. Le Gabonais a joué 14 rencontres en Ligue 1.