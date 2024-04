OM - Nice : Francesco Farioli met la pression à ses joueurs

L’entraineur de Nice, Francesco Farioli, s’est exprimé mardi, avant le choc contre Nice, mercredi.

L’OGC Nice se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille mercredi en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Francesco Farioli était d’ailleurs en conférence de presse en marge de cette rencontre. L’entraineur niçois s’est exprimé sur divers sujets en rapport avec son équipe tout comme Jean-Louis Gasset. Mais le technicien italien a également eu quelques mots pour ses joueurs en prélude au match contre l’OM.

Le championnat reste ouvert selon Farioli

5e de Ligue 1, Nice (47pts) est menacé constamment par ses poursuivants dans la course à l’Europe dont l’OM (9e, 40pts). Une victoire face aux Phocéens permettrait donc aux Aiglons de prendre une avance sur ces derniers. Francesco Farioli est d’ailleurs conscient que rien n’est encore joué dans le championnat.

« Ce match sera fondamental. Tout est encore ouvert de la 2e à la 10èe place. [...] Nous affrontons une équipe qui pourrait avoir la tête déjà tournée vers la demi-finale d’Europa League », déclare le technicien italien.

L'article continue ci-dessous

Francesco Farioli refuse de motiver ses joueurs contre l’OM

Nice et l’OM s’affrontent une nouvelle fois dans le Derby du Sud. Un choc qui s’annonce donc chaud bouillant en plus de l’enjeu d’une qualification européenne. Pour Francesco Farioli, ses joueurs n’ont plus besoin d’une autre motivation pour remporter cette rencontre.

« On le présente comme un match fondamental pour notre parcours, je le répète, ce n'est pas nécessaire d'en rajouter. Il existe 1 000 motifs de motivation, c'est un derby, on sait à quel point c'est important pour nous, pour nos supporters, pour le classement et pour le parcours qu'il nous reste à effectuer. Donc je crois que ces ingrédients sont nécessaires et suffisants pour préparer le match, avec l'attention requise et la détermination nécessaire », lâche l’entraineur azuréen.