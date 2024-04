OM, Jean-Louis Gasset prévient l’OGC Nice avant le derby du Sud

L’entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset, avertit l’OGC Nice avant le match de la 29e journée de ce mercredi.

Le Stade Orange Vélodrome servira de cadre, ce mercredi, à la rencontre en retard de la 29e journée du championnat de France entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Mais à la veille de ce derby du Sud de la France, l’entraîneur phocéen, Jean-Louis Gasset, prévient ses visiteurs. Le technicien français promet obtenir un bon résultat face aux Aiglons.

Gasset se méfie de Nice

Alors que l’OGC Nice a corrigé le FC Lorient en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille se méfie des Aiglons contre qui il s’attend à un match très difficile. Toutefois, Jean-Louis Gasset croit encore aux chances de l’OM d’être européen la saison prochaine grâce à un bon positionnement en Ligue 1.

Getty

« Si on bat Nice, on est 7es, à 3 points de Lens qu'on joue dimanche. On a encore notre avenir. La semaine est décisive. (…) Je m'attends à un match difficile contre Nice. Ils ont eu un petit coup de moins bien mais contre Lorient (3-0), j'ai retrouvé une équipe incisive. L'entraîneur a une grande palette pour réussir sa mission », a déclaré Gasset en conférence de presse d’avant-match.

L'article continue ci-dessous

« La semaine est décisive, malgré toutes les contreperformances qu'on fait, on a encore notre destin et on le joue chez nous. J'ai beaucoup d'espoir », a-t-il poursuivi.

La promesse de Gasset contre Nice

Contre les Aiglons, ce mercredi, Jean-Louis Gasset a promis aligner une équipe fraîche qui ira arracher les trois points cruciaux pour l’Olympique de Marseille.

« On va faire au mieux contre Nice, on va mettre l'équipe la plus fraîche. A Toulouse, on a fait tourner. Il y avait encore de l'adrénaline après Benfica. Il y avait une décompression. En faisant tourner, je n'ai pas eu toutes les réponses. Dès demain, il faut retrouver cet état d'esprit, cette agressivité et cette efficacité qui fait que dans notre antre, on est dur à jouer », a ajouté l’ancien sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire.

Getty

« C'est un ressenti personnel des joueurs en forme. On a fait un turn-over. J'ai sorti Aubameyang parce qu'on a une répétition de matchs. S'il arrive une blessure, elle est décisive pour la fin de saison. Le tournant du match, c'est l'égalisation à la 46e. J'avais laissé des cadres comme Veretout, Aubameyang ou Balerdi. Demain, on aura des cadres frais. On va être opérationnel », promet Gasset.