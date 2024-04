OM – Nice, Daniel Riolo peste contre l’arbitrage

Daniel Riolo est très furieux après les décisions arbitrales du match entre l’OM et l’OGC Nice, du mercredi soir.

L’arbitre au sifflet du match en retard de la 29e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice ne fait pas l’unanimité depuis mercredi soir. Daniel Riolo, comme plein d’acteurs de football, n'est pas d'accord avec les décisions de l'arbitre dudit match, et pointe du doigt les erreurs trop nombreuses constatées ces derniers temps en Ligue 1.

Riolo fou furieux contre l’arbitrage du match OM-Nice

Au duel pour le compte du match en retard de la 29e journée, mercredi, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice ont fait match nul (2-2) au Stade Orange Vélodrome. Un score qui ne fait les affaire de ni l’un ni l’autre, les deux équipes étant à la quête d’une victoire pour s’assurer d’être de la course en Europe. Mais cette rencontre a été entachée pas des décisions arbitrales très contrariées. Editorialiste RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas manqué de critiquer l’arbitre du match dans l’After Foot.

« Ce n’est pas possible… Non mais c’est des fautes qui deviennent de plus en plus graves. Ce n’est plus une petite question d’appréciation... Si ce soir, il existe une seule personne pour nous dire qu’il y a penalty pour l’OM, je veux l’entendre. Je veux savoir. Et pareil pour le deuxième (carton) jaune sur Moumbagna. Il ne sert à rien si on ne peut pas raisonner en compensation. L’arbitrage ne peut pas se faire avec de la compensation. C’est de l’addition d’incompétences. Les erreurs sont trop grosses. Que le chef de l’arbitrage en France qui les gère maintenant (…) vienne nous expliquer les décisions de ce soir ! », a décortiqué Daniel Riolo.

Francesco Farioli mécontent des décisions arbitrales

Entraîneur de l’OGC Nice, Francesco Farioli apprécie la prestation de l’arbitre du match sauf cette décision incomprise d’accorder un pénalty inexistant à l’Olympique de Marseille.

« L’arbitre a fait un grand match pendant 90 minutes entaché par un épisode qui je pense est assez clair, net, évident et, à certains égards, incontestable pour tous. Je pense que nous avons tous des yeux et tout le stade a eu exactement la même lecture de l’action en direct. Il (l'arbitre) a même eu les images du VAR. L’arbitre a fait une prestation de grande valeur entachée par cet épisode qui a coûté cher », a regretté le coach des Aiglons.