OM - Sampaoli : "Mon objectif était de montrer une idée, un style pour gagner"

Battu dimanche soir dans le Classico, l'OM reçoit Nantes ce mercredi soir avec l'objectif de reprendre sa marche en avant et de faire un pas de plus vers la deuxième place, synonyme de qualification directe en Ligue des champions.

Objectif Ligue 1... et coupe d'Europe

Sur le banc phocéen depuis un peu plus d'un an désormais, Jorge Sampaoli en a profité pour évoquer ses débuts en France, à la veille de l'affrontement avec les Canaris.

"Mon objectif, en arrivant ici, était de montrer une idée, un style de jeu pour gagner. Je serai heureux pour ce groupe si on y arrive, mais son étroitesse ne sera certainement pas une excuse si on n'y arrive pas", a assuré l'Argentin.

"Des adversaires ont de belles équipes. On va se battre jusqu'au bout. Pour moi, la plus grande satisfaction est de voir un groupe qui a compris cette idée, il la défend à chaque rencontre, malgré un calendrier chargé. Les joueurs ont fourni beaucoup d'efforts, j'espère qu'ils seront récompensés par une finale européenne et une place de dauphin."

Une ambition d'autant plus difficile que l'effectif marseillais n'est guère élargi. "Je ne dirais pas que ce serait un exploit, plutôt un défi à relever. Il y a une réalité qu'on ne peut pas nier, on la vit au quotidien", poursuit Sampaoli.

"En Grèce, on a joué avec seulement douze joueurs. Je n'ai pas le luxe de choisir le 11 idéal à chaque rencontre, mais plutôt les joueurs qui sont le moins fatigués. On est la seule équipe en France à disputer encore une compétition européenne, on a des absences inattendues qui réduisent l'effectif."

Sampaoli veut "3 ou 4 joueurs" au mercato

Une situation qui pourrait se régler lors du prochain mercato, qui sera l'occasion pour Pablo Longoria d'attirer de nouveaux profils de joueurs.

"En parallèle des matches, on travaille avec les scouts, on échange avec David Friio, avec Pablo Longoria, on donne des noms pour renforcer l'effectif, avec des profils qui correspondent à notre idée de jeu", précise le coach.

"À la fin de saison, il y aura des départs, et donc des arrivées. L'idée est de garder la base actuelle, et d'ajouter trois-quatre joueurs pour élever le niveau. Maintenant, le budget est lié aussi à notre participation ou non à la prochaine Ligue des champions, et il faudra avoir une réunion avec le propriétaire. Après, nous, on a toujours des noms et des remplaçants qui sont prêts sur notre petit cahier !"