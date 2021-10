OM : Matteo Guendouzi lance le Classico contre le PSG

Auteur d'un doublé, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille est convaincu que son équipe peut battre le PSG.

L'Olympique de Marseille a repris sa marche en avant ce dimanche soir. L'OM de Jorge Sampaoli qui restait sur des résultats en dents de scie en Ligue 1 s'est imposé et avec la manière devant son public au Stade Vélodrome, dans un match particulier puisque c'était le premier à domicile depuis la disparition de Bernard Tapie. Les joueurs de l'OM et le public lui ont rendu un vibrant hommage avec une prestation aboutie.

L'Olympique de Marseille s'est notamment appuyé sur un très bon Dimitri Payet, auteur de trois passes décisives, mais aussi sur un très bon Matteo Guendouzi, auteur d'un doublé face à son ancien club. Le milieu de terrain, convoqué par Didier Deschamps en équipe de France la semaine dernière, est en grande forme et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il pense même déjà au Classico face au PSG la semaine prochaine.

Et Matteo Guendouzi ne fait pas de complexe d'infériorité face à l'armada offensive du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de l'OM a confié au micro de Prime Vidéo être persuadé que son équipe peut obtenir un très bon résultat devant son public dimanche prochain : "Le PSG ? En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matches. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l'Olympique de Marseille".

"Je crois en mon équipe et je suis sûr qu'on va prendre les trois points"

"Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien. Le PSG, j'y ai joué très jeune donc j'y accorde moins d'importance qu'un club comme Lorient par exemple. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu'on va prendre les trois points", a analysé le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Matteo Guendouzi est revenu sur ses deux buts et considère qu'il a inscrit un doublé, même si l'un d'entre eux a été sur une frappe déviée.

"Je suis sûr de moi, je sais que je suis double buteur, la frappe était cadrée. C'était important de gagner après le coup de moins bien que nous avons eu avant la trêve (deux défaites de suite, ndlr). Il fallait continuer à avoir confiance en notre idéologie de jeu. Ce match était important pour le peuple marseillais, il fallait gagner pour Bernard Tapie et pour sa famille. On a su en plus mettre la manière", a indiqué Matteo Guendouzi.

"On sait qu'on a un gros effectif, on a un banc de très haute qualité, je ne me fais pas de souci pour l'équipe, explique encore Guendouzi au micro d’Amazon Prime Vidéo. Avant la trêve on a eu des difficultés. On a très bien débuté la saison, on s'attendait à continuer comme ça, avec la qualité qu'on a dans l'équipe, je sais qu'on peut faire une très grosse saison. Ne plus gagner a été un gros coup d'arrêt pour nous donc on avait à cœur de gagner ce match", a conclu l'international français.