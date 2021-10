OM : Jorge Sampaoli heureux du résultat et de la manière

L'entraîneur de l'OM s'est réjoui de la performance de son équipe face au FC Lorient dimanche soir.

Après une période un peu plus délicate, l'Olympique de Marseille a relancé la machine ce dimanche soir au Stade Vélodrome contre le FC Lorient. Rapidement mené au score, l'OM n'a pas paniqué et a complètement renversé la vapeur avec un doublé de Matteo Guendouzi, le premier but de la saison d'Arkadiusz Milik et un but de Boubakar Kamara. Les Phocéens ont signé une victoire sans appel et se rassurent à une semaine du Classico contre le PSG.

Après la rencontre, Jorge Sampaoli était fier de ses joueurs. En conférence de presse, l'Argentin était heureux de voir son plan de jeu respecté et a apprécié le résultat autant que la manière dont son équipe a évolué contre le FC Lorient : "En première mi-temps, on a fait une erreur qui nous coûte le penalty. Cela nous a obligés à faire un gros effort pour revenir au score face à un adversaire qui défend très bien et fait un bon championnat. Ensuite on a augmenté le volume d'attaque, on a eu des occasions, on a passé beaucoup de temps dans le camp adverse".

Et on a eu la chance et la possibilité de l'emporter nettement face à un adversaire qui était très compliqué pour nous. Les victoires dans ce contexte de football sont des arguments qui génèrent de la tranquillité pour notre processus. Nous savons quelle est notre idée de jeu, nous la défendons, nous la planifions, nous la travaillons toute la semaine. Des fois nous arrivons à des situations favorables, des fois non", a analysé Sampaoli.

"L'équipe joue comme nous le souhaitons"

"Ces situations demandent que l'équipe arrive à gagner et cela valorise le projet. Nous avons un projet clair, l'équipe joue comme nous le souhaitons. Des fois les adversaires nous mettent en difficulté dans un championnat très difficile, compétitif et homogène, hormis deux ou trois équipes au-dessus des autres. Chaque match est un examen totalement différent pour nous et nous apprenons", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

Jorge Sampaoli a également souligné la prestation de son gardien, Pau Lopez, contre Lorient : "Pau a fait un très bon match, on est très content de lui, aussi bien de manière offensive et défensive. Comme je le dis à chaque fois, ce sont des joueurs qui sont arrivés pour avoir ce type de match. C'est pourquoi il faut le valoriser, il a été très bien à un moment où l'équipe en avait besoin. J'espère qu'il va maintenir ce niveau."

L'Argentin a expliqué le retour de Caleta-Car dans son onze de départ : "Caleta-Car est un joueur de sélection qui a déjà joué le Mondial, les éliminatoires. Il doit consolider son niveau d'engagement avec le club et il va être un apport important dans le fonctionnement collectif. C'est un joueur qui gagne beaucoup de duels, qui gère bien les uns contre un. On doit fonctionner de manière collective défensivement pour savoir qu'on devra contrôler des attaquants qui sont bien plus rapides que nos défenseurs. Donc si on fonctionne collectivement, on sera meilleurs. Duje a joué avec beaucoup de tranquillité. Il a été dominateur sur plusieurs actions du match. Il devra continuer à grandir avec l'équipe de manière défensive et collective."