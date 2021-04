OM, Mandanda : "Je ne m'imagine pas ailleurs qu'à Marseille"

Le gardien des Phocéens a fait part de ses intentions pour son avenir et ne regrette pas son passage à Crystal Palace.

Du haut de ses 36 ans, Steve Mandanda reste, sans aucun conteste, l'un des meilleurs gardiens du championnat de France et a sauvé à de nombreuses reprises l'OM cette saison. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'international français terminerait donc son bail actuel avec son club de coeur à 39 ans. Dans une interview accordée à Onze Mondial, Steve Mandanda a avoué qu'il ne compte pas quitter l'Olympique de Marseille de sitôt, et il s'imagine bien avoir une reconversion dans le football même s'il ne sait pas encore dans quel rôle.

"Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici. Et oui, je pense rester dans le football. Ce sport berce ma vie depuis mon enfance. Je n’ai fait que du foot dans ma vie. Je pense notamment à ce que j’ai pu apprendre durant mes années au centre de formation. Mais aujourd’hui, dans mon esprit, rien n’est véritablement arrêté. Je ne sais pas encore dans quelle filière j’aurai envie d’être. Est-ce que ce sera sur le terrain ou en dehors, je ne peux pas encore le dire", a indiqué Steve Mandanda.

"J’ai encore cette envie et ce besoin de jouer. À partir du moment où je suis encore sur le terrain, c’est difficile de me projeter. Aucun poste ne m’intéresse pour le moment. Tout simplement parce que j’aimerais bien toucher à tout avant de me positionner. Je ne sais pas si j’aurai envie d’être entraîneur des gardiens, entraîneur des jeunes, être dans les bureaux pour de l’administratif ou du sportif. Toutes ces choses sont encore inconnues pour moi entre guillemets. Je veux toucher à tout avant de choisir une voie. Concernant ce qui se dit sur mon avenir à court terme à l’OM, je ne comprends pas", a ajouté l'international français.

Steve Mandanda a démenti les rumeurs faisant état d'une quelconque volonté de sa part de raccrocher les crampons : "Cette information a été reprise, ok d’accord. Mais par rapport à qui ? Qui a parlé ? Qui a dit quoi ? Moi, je n’ai jamais pris la parole et je n’ai jamais dit que je comptais arrêter ou que je réfléchissais à arrêter. Quelqu’un a sorti ça et tout le monde l’a repris puis tout le monde en a parlé. J’ai encore trois ans de contrat. J’ai encore envie de jouer. Je sais que ma fin de carrière approche. J’ai 36 ans, je suis plus proche de la fin que du début. Ma carrière est derrière moi, il ne m’en reste plus beaucoup. Mais il m’en reste encore. Et j’ai encore envie d’être là. Maintenant, comme j’ai toujours dit, on ne sait jamais dans le football. On ne sait jamais si le coach veut changer, on ne sait jamais ce qu’il va se passer dans deux mois. Aujourd’hui, dans mon esprit et dans ce que je veux faire, c’est très clair. Je veux continuer à jouer. Et jouer à l’OM".

Le gardien de l'OM ne regrette pas son expérience mitigée en Angleterre : "Ce passage à Crystal Palace été une véritable expérience. Ça n’a pas été comme je le souhaitais. Ça a été compliqué sur l’aspect physique car j’ai connu ma première grave blessure qui m’a éloigné des terrains durant deux mois. Derrière, il y a eu un changement de coach, donc je n’ai pas joué. Tout ça m’a permis d’apprendre, c’était quelque chose de nouveau pour moi de me retrouver dans un club et de ne pas jouer. Il fallait être solide pour ne pas lâcher et pour rebondir. J’ai découvert une autre culture et j’ai appris plein de choses. Sur le moment, ce n’était vraiment pas simple à vivre".

"Mais avec le recul, c’était une bonne expérience de vie tout simplement. Je n’en garde que du positif parce que ça me permet d’être celui que je suis aujourd’hui. Je ne regrette pas d’avoir signé à Crystal Palace. À un moment, c’était ce qui se présentait à moi. Et puis je pensais qu’il était temps pour moi de voir autre chose. Petit, j’ai toujours eu ce truc d’aller en Angleterre. Et quand il y a eu cette opportunité-là, c’était le moment quoi. On était arrivé à une fin de cycle avec le groupe de l’OM, c’était en 2016. Et j’ai tenté. Parfois, on fait des trucs et ça marche. Là, ça n’a pas fonctionné, mais j’ai appris. Peut-être que j’aurais aimé jouer dans un grand club anglais, c’est les espoirs de gosse ça. On a toujours cet espoir. Mais à un moment donné, on reste quand même lucide. Quand à 30/31 ans, on n’arrive pas à intéresser ces tops clubs, il faut être lucide et se dire : « C’est peut-être déjà trop tard ». Pour moi, c’était une expérience", a conclu Steve Mandanda.