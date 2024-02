OM, Manchester City ou Arsenal ? Le choix fort de Samir Nasri

Ancien joueur de l’OM, Man City et Arsenal, Samir Nasri vient de donner sa préférence parmi les trois cadors européens.

A l’instar d’autres anciens pratiquants du cuir rond, Samir Nasri a connu plusieurs clubs dans sa carrière de footballeur professionnel. Mais parmi tous ceux-ci, l’ancien international milieu offensif français (41 capes, 5 buts) a un crush.

OM, City et Arsenal, les trois clubs phares de Nasri

L’Olympique de Marseille, Arsenal et Manchester City. Ce sont les trois clubs majeurs de Samir Nasri. Ayant commencé par la Jeunesse Sportive Des Pennes Mirabeau Association (1993 – 1995), l’ancien milieu de terrain de West Ham United aura intégré le centre de formation de la formation phocéenne deux années plus tard, notamment en 1995. Natif de Marseille, l’ancien joueur des Bleus avait rejoint l’équipe première de l’OM en 2004.

Il aura quitté le club phocéen à l’été 2008 quand il fut vendu aux Gunners d’Arsenal contre un chèque de 16 millions d’euros. A Londres, le Marseillais aura passé trois saisons. En effet, il a été repéré par Manchester City qui l’avait fait signer contre une enveloppe avoisinant les 28 millions d’euros à l’été 2011. Chez les Skyblues, il a eu à passer six saisons, dont un en prêt du côté de Séville (2016 – 2017) avant de prendre la direction de la Turquie où il avait été vendu à Antalyaspor à l’été 2017.

Quelques mois après, notamment en janvier 2018, Samir Nasri avait connu une suspension, qui l’avait privé du cuir rond jusqu’à janvier 2019 où West Ham United l’avait récupéré pour la seconde moitié de la saison. A l’été 2019, il rejoint les Belges du RSC Anderlecht où il passe une saison pour finalement raccrocher les crampons l’année suivante.

Nasri choisit entre ses trois clubs phares

Mais entre Manchester City, l’Olympique de Marseille et Arsenal, le Français a un penchant pour l’un de ses trois clubs qu’il a eu à représenter au moment où il était encore footballeur. Ce mercredi soir, sur le plateau du Canal Champions Club, où il officie en tant que consultant, Samir Nasri a été taquiné par l’ancien international ailier gauche français, David Ginola (18 sélections, 3 buts).

« Et s’il y avait Arsenal-Manchester City ? », lui a demandé l’ancien du Paris Saint-Germain. « Je suis pour City », a u Samir Nasri. « Et Man City et Marseille ? », relance Ginola. « Marseille ! », a rétorqué immédiatement l’ancien milieu offensif de l’Equipe de France. « Toujours Marseille. Et Marseille – Paris ? », a relancé encore l’ancien de Tottenham. « Marseille », répondit Nasri, qui éclate de rire cette fois-ci. Ginola en rigole, faisant savoir à son interlocuteur qu’il s’agissait d’un « piège » surtout pour la dernière question.