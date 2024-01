OM : Longoria révèle le prochain poste à renforcer

Lors de la présentation de Jean Onana, Pablo Longoria a dévoilé le prochain poste à pourvoir avant la fin du mercato hivernal.

Premier renfort hivernal de l’Olympique de Marseille, Jean Onana a été présenté à la presse, ce jeudi 11 janvier 2024. Profitant de cette aubaine, le président de la formation phocéenne, Pablo Longoria, explique les priorités du club pour ce mercato. Il dévoile en effet le prochain poste à renforcer.

L’arrière gauche, une priorité pour l’OM

Avec 18 buts encaissés en Ligue 1 pour la première partie de la saison, l’Olympique de Marseille veut soigner sa ligne défensive pour former un mur très solide devant Pau Lopez. En effet, l’actuel sixième du championnat de France vise un arrière gauche qui sera la doublure voire même le concurrent de Renan Lodi, qui n’a pas trop convaincu depuis son arrivée l’été dernier. Si la piste menant à Josh Thomas Doig (Hellas Vérone) est évoquée, le président de l’OM vient de confirmer les recherches.

« Je reste positif (sur le déroulement du mercato). On travaille sur différentes possibilités, notamment sur le poste d'arrière gauche. C'est une des priorités dans la recherche du club, maintenant (…).On voudrait avoir de la continuité, même s'il faut se renforcer numériquement. Le mercato de janvier n'est pas facile, ni qu'on aime. Avec un changement de coach pendant la saison, la planification change. On travaille surtout sur la priorité du côté gauche », a souligné Pablo Longoria.

Des recrues juste pour les absences de la CAN ?

Alors qu’il a perdu plusieurs joueurs en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier – 11 février) en Côte d’Ivoire, l’Olympique de Marseille devrait recruter pour compenser les pertes. Si la presse indiquait que Longoria recrutait pour combler les absences de la CAN, le dirigeant espagnol n’est pas dans cette optique. Il recrute pour le long terme.

« Au milieu, on voulait bouger vite avec un joueur qui connaissait le championnat et pour créer de la concurrence. Chercher à se renforcer pour un mois? On considère que ce n'est pas notre stratégie », a fait savoir Pablo Longoria.