OM : Longoria évoque les postes à pourvoir cet hiver

L’Olympique de Marseille va animer le prochain mercato hivernal. Le président Pablo Longoria le confirme, ce jeudi.

En conférence de presse bilan, ce jeudi 21 décembre 2023, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, donne une idée sur les postes à pourvoir en janvier prochain pour renforcer l’équipe pour le restant de la saison.

Longoria admet son erreur du mercato estival

C’est les vacances en ce moment dans les grands championnats. Dans exactement 11 jours, le mercato hivernal va ouvrir ses portes. En attendant, le président de l’Olympique de Marseille reconnaît avoir commis des erreurs lors du dernier mercato estival. En conférence de presse, ce jeudi, après la fin de la première partie de la saison, Pablo Longoria déballe tout.

« On fait tous des erreurs. Ma plus grosse erreur ce n'est pas la nomination du coach mais c'est de ne pas avoir analysé la méthodologie de Tudor et du changement important qu'il y avait. On avait besoin de plus de stabilité... Dans le recrutement, ça se juge surtout à la fin de la saison. Beaucoup de choses se sont passées au club dans un niveau d'instabilité », a admis le dirigeant espagnol en conférence de presse.

Les postes à pourvoir

Interrogé sur les compartiments à renforcer lors du mercato qui ouvre ses portes dès ce 1er janvier 2024, le président de l’Olympique de Marseille indique que le poste de latéral gauche est une priorité pour l’OM. La blessure Valentin Rongier et la trêve hivernale détermineront si l’OM va s’intéresser à un renfort offensif dans l’entrejeu.

« Ce n'est pas la même chose selon un système en 3-5-2 ou en 4-3-3. On doit aussi respecter l'ADN foot de l'entraîneur. Il y a des postes où on est court comme le latéral gauche. Il faut aussi avoir en considération la CAN jusque mi-février mais aussi la blessure de Valentin Rongier », a déclaré Pablo Longoria. « Ça rentre aussi dans la réflexion de renforcer la position centrale pour le un système en 3-5-2 mais aussi en 4-3-3 », a ajouté le dirigeant espagnol.

Pas obligé de vendre

Avec de gros salaires, l’OM ne devrait-il pas vendre pour renflouer ses caisses ? A cette question, le président olympien indique que le club phocéen n’est pas obligé de vendre des joueurs. Dans le même temps, pas la peine de recruter assez de joueurs pour compenser les pertes que la CAN aura engendrées.

« Sur la question éco, nous sommes dans une situation de trésorerie confortable. Au niveau du planning, on réfléchit au bilan le 30 juin mais aussi de la prochaine saison. Sommes-nous obligés de vendre ? Non parce que nous n'avons pas besoin de trésorerie. On peut finir le 30 juin avec un exercice similaire avec celui de la saison dernière. On a un effectif avec une masse salariale de Ligue des champions. On doit aussi regarder la situation sur trois ou quatre ans. Si on prenait six joueurs pour compenser les départs à la CAN, ce serait irresponsable. On est à l'écoute de ce que le mercato nous offre sans mettre en difficulté les finances de la saison et à venir. Ce n'est pas une nécessité pure et dure de prendre des joueurs en prêt mais ça peut être un choix. On peut aussi faire le choix de libérer de la masse salariale (en cas de vente de joueurs) », a déclaré Longoria.

L’OM en Super League ? Longoria nie toute possibilité

Ce jeudi, la Cour de justice de l’Union Européenne a donné raison à l’agence A22 Sports, au Real Madrid et au FC Barcelone dans le projet Super League européenne. Si d’aucuns pensent que l’OM est impliqué dans ledit projet, Pablo Longoria dément l’information.

« L'OM veut absolument jouer la Super League? C'est complètement faux. Il n'y a pas de conversation sérieuse sur ce thème. Je tiens à rappeler mon niveau d'engagement à l'organisation du football actuel », a expliqué le président marseillais.