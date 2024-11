OM, les supporters fixés sur la situation de Faris Moumbagna

Trois mois après sa blessure, les supporters de l’OM ont eu des nouvelles de Faris Moumbagna, samedi.

L’Olympique de Marseille défie le RC Lens, ce samedi, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 (17h). Ce sera le 11e match de suite que les Phocéens disputeront sans Faris Moumbagna cette saison. Mais à peu avant le coup d’envoi du choc contre les Sang et Or, des nouvelles rassurantes sont tombées pour l’international camerounais.

Blessé avec l’OM, Faris Moumbagna poursuit sa rééducation

Après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang cet été, Faris Moumbagna était appelé à être le titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM. Le club a quand même fait venir Elye Wahi pour challenger l’international camerounais. Remplaçant lors de la première journée contre Brest (victoire 1-5) le 17 août dernier, Faris Moumbagna ne passera qu’une dizaine de minutes sur le terrain. L’ancien joueur de Bodo Glimt était contraint de céder sa place et est sorti sur civière après avoir été touché au genou. 24 heures plus tard, c’est un énorme coup de massue qui tombait sur la tête du Lion Indomptable, le diagnostic ayant annoncé une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit.

Une blessure qui l’a logiquement éloigné des terrains pour plusieurs mois et a contraint l’Olympique de Marseille à recruter un nouvel avant-centre, en l’occurrence, Neal Maupay. Ce dernier est d’ailleurs titulaire avec le club phocéen contre Lens cet après-midi. Quant à Faris Moumbagna, son retour n’est pas prévu avant le printemps 2025. Mais avant, le Camerounais a tenu à rassurer les supporters de l’OM, ce samedi. Le joueur a, en effet, publié une story sur son compte Instagram où on peut le voir travailler physiquement en salle. Faris Moumbagna poursuit dont sa rééducation du côté d’Aspetar au Qatar et espère retrouver les terrains au plus vite.