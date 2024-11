Lens - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La 12e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un bras de fer passionnant mettant aux prises le RC Lens à Marseille.

Lens et Marseille ne sont pas concernées par les joutes continentales cette saison. Ils ont tout le loisir de se concentrer sur le championnat. Une réalité qui donne encore plus d'intérêt au duel qui les oppose ce samedi à Bollaert.

Il est difficile d'avancer un favori pour cette opposition car il n'y a que trois points qui séparent les deux formations au classement. Par ailleurs, chacune d'entre elles souffle le chaud et le froid depuis l'entame de l'exercice et il est difficile de savoir à quel saint se vouer.

L'OM veut repartir de l'avant

Cela dit, l'OM se rend dans le Nord avec des certitudes. Sur les 6 matches qu'ils ont joués à l'extérieur jusqu'ici, les Phocéens en ont remporté cinq. Ils sont la troisième meilleure équipe en Europe sur la base des matches joués hors de leurs bases. De plus, Adrien Rabiot et ses coéquipiers seront animés d'un esprit de revanche après la claque reçue face à Auxerre avant la trêve. "Cette série de matches peut servir de déclic, a confié le Duc en conférence de presse d'avant-match. On pourra voir comment va tourner cette saison, ces équipes sont peut-être plus adaptées à ce que l'on aime, Lens, Monaco, ASSE, Lille... ce sont des matches à tension. Cela peut nous correspondre et cela peut nous faire passer un cap. On est plus en difficulté face à des équipes qui jouent moins au football et qui contrent..."

Lens sait y faire contre l'OM

La méfiance reste de mise tout de même. Les Artésiens sont souvent redoutables devant leur public. De plus, les deux dernière fois qu'ils ont accueilli l'OM dans leur fief ils se sont imposés assez logiquement. Jamais deux sans trois ?

L'opposition entre Lensois et Marseillais va être spéciale pour un homme, en la personne d'Elye Wahi. L'attaquant olympien va retrouver le club où il se produisait l'année dernière et qui lui a permis de découvrir la Ligue des Champions. Nul doute que l'enceinte de Bollaert va lui réserver un accueil particulier.

Horaire et lieu du match

12e journée de Ligue 1

Samedi 23 novembre

A 17h, heure française

Stade Bollaert-Delelis (Lens)

Lens – Marseille

Les compos probables de Lens - Marseille

Lens : Samba - Medina, Danso, Sarr - Fulgini, Thomasson, El Aynaoui, Machado Diouf, Pereira da Costa - Nzola

Marseille : De Lange - Lirola, Kondogbia, Brassier, Merlin - Rabiot, Höjbjerg - Greenwood, Koné, Rowe - Maupay

Sur quelle chaine suivre le match Lens - Marseille

La rencontre entre Lens et Marseille sera à suivre ce samedi à partir de 17h sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.