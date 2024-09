OM, les révélations fracassantes de De Zerbi sur les indésirables

Marseille vs Nice

Roberto De Zerbi s’est exprimé sur le cas des indésirables de l’OM, lundi.

Le mercato estival a pris fin il y a un peu plus d’une semaine. Mais les mouvements ne cessent pas, pour autant, dans certains marchés encore ouverts. A l’Olympique de Marseille, on espère toujours se séparer du reste des indésirables avant la fermeture de ces fenêtres. Mais alors que la situation ne semble pas s’arranger, Roberto De Zerbi a fait une sortie musclée sur le cas des lofteurs de l’OM, ce lundi.

Roberto De Zerbi satisfait du mercato de l’OM

L’Olympique de Marseille est entré dans un nouveau virage après l’arrivée de Roberto De Zerbi, cet été. Désireux de jouer les premiers rôles en Ligue 1 cette saison, le club n’a pas manqué de fournir au technicien italien les armes nécessaires avec pas moins de 12 recrues lors de cette fenêtre de transferts. Très impliqué dans les mouvements, Roberto De Zerbi avoue être satisfait du mercato réalisé par l’OM.

« J’ai vécu le mercato de manière active, en étant toujours informé, en lien avec Pablo (Longoria), Medhi (Benatia, conseiller sportif de l’OM), Giovanni (Rossi, directeur sportif). Je suis très content du mercato réalisé aussi bien pour les arrivées que pour les départs. Nous avons procédé à beaucoup de changements en un seul mercato et ce n’est pas simple d’arriver à changer autant les choses », déclare-t-il lors d’un échange informel avec quelques journalistes, ce lundi.

De Zerbi réitère sa position vis-à-vis des indésirables

La sortie de Roberto De Zerbi intervient dans la foulée de la présentation de Neal Maupay qui a envoyé un message fort à Elye Wahi, autre recrue estivale de l’OM. Cependant, pour faire de la place à ces nouveaux renforts, le club phocéen a dû pousser plusieurs joueurs à la sortie sous les recommandations de l’ancien coach de Brighton. Une décision forte que le technicien transalpin assume pleinement, insistant sur le besoin ‘’d’un changement radical à Marseille’’.

« Pour les départs, j’ai considéré que beaucoup de joueurs devaient partir : qu’il s’agisse de Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba qui sont tous de très bons joueurs mais l’OM avait besoin d’un changement radical. Ounahi (prêté au Panathinaïkos FC avec option d’achat, ndlr) voulait partir aussi, et je le savais dès le début, c’est pour ça que je ne l’ai pas fait disputer nos matches amicaux en Angleterre et à Augsbourg. Nous allons observer sa saison et nous verrons l’année prochaine car il est encore sous contrat », explique Roberto De Zerbi.