OM : Les propos fermes de Gattuso sur l’interdiction de déplacement des supporters

En conférence de presse ce mardi en marge de l’Olympico, Gattuso a réagi à l’interdiction de déplacement des supporters en Ligue 1.

L’OM reçoit Lyon mercredi en match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Une rencontre qui avait été reportée suite aux débordements des supporters marseillais le 29 octobre dernier. Reprogrammé, l’Olympico se jouera au Stade Vélodrome sans le public de l’OL. Et cela pourrait ne pas être le seul match de Ligue 1 qui se jouera sans les supporters du club visiteur. Une éventualité qui ne plait pas du tout au coach de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso.

Pour Gattuso, « c'est une défaite pour le football »

Les violences sur et autour des stades de Ligue 1 prennent de plus en plus d’ampleur ces dernières semaines. Ce dimanche, le FC Nantes a même perdu un de ses supporters, décédé après avoir été poignardé par un chauffeur avant Nantes – Nice. Ce qui a amené le gouvernement et la Ligue de Football Professionnel, à annoncer des mesures drastiques allant à l’interdiction de déplacement des supporters lorsqu’un match est identifié comme à risque.

L'article continue ci-dessous

Getty

Alors qu’il va jouer mercredi l’Olympique Lyonnais avec uniquement ses supporters dans les gradins, l’entraineur de l’Olympique de Marseille prend le contre-pied du gouvernement et de la LFP. « Je l’ai vécu personnellement. Il y a eu des morts pendant un match que j’ai joué, le match avait été arrêté. Mais c'est une défaite pour le football, une défaite pour le sport. Un match de football devrait être comme une séance de cinéma ou de théâtre, où les familles peuvent y aller en toute tranquillité, où un enfant pour être là avec son père et regarder ses idoles jouer. Ça ne peut pas être une zone de guerre, une zone de conflit », a déclaré Gattuso.

Gattuso priorise la beauté du football

Les violences sur les stades ne sont pas l’apanage du championnat français. Cela se constate dans plusieurs autres pays dont l’Italie. Gattuso, qui a aussi vécu ce genre de situations en tant que joueur insiste : il ne faut pas priver l’adversaire de ses supporters. Pour le technicien italien, la présence des supporters adverses fait partie du football et il ne faut pas enlever ce plaisir aux fans. « Peut-être que c’est un rêve que ce soit comme le cinéma et le théâtre, mais c’est comme ça que ce devrait être. C’est quelque chose qui est arrivé en France, c’est arrivé en Italie auparavant. Il faut juste que les autorités prennent des précautions. La beauté d’avoir une famille avec les enfants qui regardent leurs idoles avec leurs parents n’a pas de prix. C’est ça qu’on devrait voir dans le stade », a lâché l’entraineur de l’OM.