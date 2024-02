OM, les mots forts de Gasset après la victoire contre Montpellier

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, s’est exprimé après la victoire de son équipe face à Montpellier, dimanche.

L’Olympique de Marseille était aux prises avec Montpellier dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Après six matchs sans victoire, l’OM s’est enfin imposé en championnat et surtout, avec la manière face aux Pailladins (4-1). Au terme de la rencontre, Jean-Louis Gasset a livré ses impressions au micro de Prime Video.

Jean-Louis Gasset révèle sa recette avec l’OM

L’OM a changé de visage sous Jean-Louis Gasset. Arrivé il y a seulement une semaine, le technicien français a remporté ses deux premiers matchs avec le club marseillais dont celui de ce soir contre Montpellier. En fin de match, Jean-Louis Gasset est revenu sur la semaine folle des Phocéens qui se sont qualifiés en 8es de finale de la C3, jeudi dernier.

L'article continue ci-dessous

« C’était une semaine de psychologie. Pas le temps de travailler. Un groupe qui doute. On a fait une tactique pour le 1er match assez simpliste. Jouer sans prendre de risques derrière. Et au niveau d’état d’esprit irréprochable. Et le 2e match, avoir le même état d’esprit et monter le curseur au niveau technique et efficacité », lance l’ancien entraineur de Montpellier.

Gasset justifie les débuts de matchs ratés de l’OM

Que ce soit face au Shakhtar jeudi ou contre Montpellier dimanche, l’OM a concédé l’ouverture du score à chaque fois. Mais le club trouve toujours le moyen de revenir et de l’emporter au final. Un scénario logique pour Jean-Louis Gasset au vu des récents événements à Marseille.

« Les débuts de matches ratés ? On se donne un petit handicap à chaque match. On est encore un petit peu tendu. Mais quand on a un public comme ça, qui est tolérant et nous transcende, il nous donne l’envie de tout donner et aller chercher la victoire. Les joueurs ont mérité un jour et demi de repos. Car la décharge a été assez sévère. Il a fallu gérer du temps de jeu. C’était risqué. Il fallait que le scénario du match se déroule comme espéré pour faire les changements qu’on voulait. Là, on a récupéré tout le monde. Kondogbia, Veretout, Gueye... Les joueurs ? Ils ont un truc en eux et ils se sentent un peu coupables. On peut leur donner quoi que ce soit, ils y vont », explique l’ancien coach de Bordeaux et de Saint-Etienne.

Gasset répond à ses détracteurs

Avant d’être sollicité par l’OM pour succéder à Gattuso, Jean-Louis Gasset sortait juste d’une expérience manquée en Côte d’Ivoire. Mais l’ancien sélectionneur des Eléphants a accepté la mission de Marseille qu’il réussit pour le moment malgré les critiques sur son âge avancé.

Getty

« Aujourd’hui, ça va mieux. Quand j’ai vu le chantier, j’ai dit « waouh ». La mission était difficile. Mais on est en vie pour faire des challenges. C’est un vrai bonheur si on arrive à réussir la mission sur trois mois. Les critiques sur mon âge et la comparaison avec Biden ? Ça m’a fait rire moyennement. Je riais jaune. Mais quand on fait un travail médiatique, on est souvent chahutés. J’essaye de répondre à ma manière », conclut Gasset.