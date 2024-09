OM, les confidences de Jonathan Rowe avant Strasbourg

L’attaquant de l’OM, Jonathan Rowe, s’est confié avant le match contre Strasbourg, dimanche.

L’Olympique de Marseille défie Strasbourg, dimanche, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Un match que les Phocéens (3e, 13 pts) sont obligés de remporter afin de recoller au peloton de tête avec le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, 16 points chacun. Privé de certains de ses joueurs, Roberto De Zerbi pourra compter sur Jonathan Rowe, héros de l’Olympico, dimanche dernier. L’attaquant anglais s’est confié ces dernières heures dans les colonnes du Athletic.

Jonathan Rowe revient sur son but victorieux contre l’OL

Jonathan Rowe fait partie de la douzaine de recrues de l’OM, cet été. Avec un temps de jeu réduit, l’’ex-joueur de Norwich a prouvé lors de l’Olympico dimanche dernier pourquoi le club phocéen avait misé sur lui. Alors que l’Olympique Lyonnais venait de remettre les pendules à l’heure à la 90e+3 grâce à Rayan Cherki, Jonathan Rowe marquait le but de la victoire dans la foulée (90e+4) et envoyait l’OM au septième ciel. Des sensations pour lesquelles il a d’ailleurs rejoint la cité phocéenne.

« Cela a montré ce qui m’a incité à venir à Marseille. Ça crie de la passion et de l’amour du football et ça fait écho à l’idée que j’ai du Beautifull Game. La réaction des fans, du staff, c’est pourquoi je suis venu ici. Je ne savais pas comment célébrer quand j’ai marqué, tout s’est fait instinctivement », raconte l’attaquant de 21 ans.

Jonathan Rowe veut se battre pour sa place à l’OM

Avec son but victorieux face à Lyon, Jonathan Rowe est déjà entré dans le cœur des supporters de l’Olympique de Marseille. Ce but, justement, va permettre au joueur de prendre de la confiance en vue des prochaines échéances. Malgré la concurrence à son poste avec Luis Henrique, Jonathan Rowe est prêt à relever le défi et gagner sa place à l’OM.

« Je suis un homme qui aime les défis et c’est une expérience différente, mais j’ai hâte d’imprégner ma marque sur une autre partie du monde. C’est un niveau supérieur à la Championship, il y a moins de matches donc plus de temps pour les préparer. C’est plus structuré et le niveau est supérieur. C’est un bon moyen pour m’étalonner. Et Roberto De Zerbi m’a appris à continuer quoi qu’il arrive. Peu importe que ça tourne en votre faveur ou à l’inverse contre vous, vous devez avoir la même mentalité et chercher à vous améliorer », explique l’ancien joueur de Norwich.