Strasbourg - Marseille : Enorme coup dur pour De Zerbi

Strasbourg vs Marseille

Mauvaise nouvelle pour Roberto De Zerbi et l’OM avant le match contre Strasbourg, dimanche.

L’Olympique de Marseille sera aux prises avec le RC Strasbourg, dimanche, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Un match qui devrait permettre au club de la cité phocéenne de poursuivre leur dynamique de ce début de saison. Cependant, les nouvelles ne sont pas totalement réjouissantes pour Roberto De Zerbi qui devra faire sans deux autres de ses joueurs.

De Zerbi et l’OM diminués avant Strasbourg

1ᵉʳ de Ligue 1 à égalité de points avec le PSG et Monaco (13 pts), l’OM réalise un début de saison de haute volée. Le club marseillais est toujours invaincu après cinq journées et affiche un bilan de quatre victoires et un match nul. Une dynamique que les hommes de Roberto De Zerbi vont essayer de poursuivre face aux Alsaciens, dimanche.

Cependant, le technicien italien sera privé de Leonardo Balerdi, expulsé lors de l’Olympico contre l’Olympique Lyonnais, dimanche dernier. Une expulsion qui a d’ailleurs déclenché une polémique arbitrale depuis suite à la sortie cinglante du conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia. Mais le nouveau capitaine marseillais ne sera pas le seul absent contre Strasbourg.

L'article continue ci-dessous

Valentin Rongier et Bamo Meité forfaits

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi. Plus tôt dans la journée, La Provence informait de l’absence de Valentin Rongier à l’entrainement, ce vendredi matin. L’ancien milieu de terrain de Nantes serait donc forfait pour le déplacement à Strasbourg, tout comme Bamo Meité dont l’indisponibilité a été confirmée par Roberto De Zerbi.

Un coup dur pour le technicien italien, déjà privé de Quentin Merlin et probablement de Derek Cornelius qui serait, lui, incertain. Par contre, l’entraineur phocéen pourra compter sur Adrien Rabiot, qui devrait faire sa première apparition sous les couleurs de l’OM, dimanche.