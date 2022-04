OM : les confidences d'Amine Harit

Prêté par Schalke 04 à l'Olympique de Marseille cette saison, Amine Harit est monté en puissance au fil des mois et a désormais un vrai rôle important dans le système de Jorge Sampaoli ces dernières semaines. Davantage titulaire, Amine Harit a inscrit trois de ses quatres buts en Ligue 1 cette saison depuis le début du mois de mars et a délivré deux passes décisives dans la même période, se révélant être un atout de choix pour l'OM dans le sprint final.

"Représenter l'OM est une fierté"

Dans une interview accordée à Le Parisien, Amine Harit est revenu sur sa signature à l'OM, malgré le fait qu'il vienne de région parisienne : "J'ai porté les couleurs du PSG en jeune pendant trois mois. Je n'ai jamais vraiment été un supporter d'un club en Ligue 1. Après, je suis formé à Nantes dont j'ai des sentiments pour ce club que je porte dans mon coeur. Il m'a donné la chance de devenir footballeur. Aujourd'hui, représenter l'OM est une fierté".

"Oui j'avais une appréhension avant de rejoindre l'OM pas parce que je venais de Paris, mais plutôt au niveau des différents caractères. Je ne savais pas si le mien allait coller avec celui de Mateo Guendouzi ou de Dimitri Payet. Finalement, cela s'est fait naturellement. Il n'y a pas d'égo dans le vestiaire, c'est aussi ce qui fait notre force", a ajouté l'international marocain.

"C'est pour l'instant une saison aboutie"

Amine Harit regrette que les supporters du PSG aient fait grêve lors du Clasico : "Le Clasico au Parc ? Il y avait ma famille et mes amis, c'était un moment particulier. Mais je suis déçu, j'aurais aimé jouer un Clasico avec une belle ambiance, ça n'a pas été le cas. Moi qui vient de la région parsienne, j'aurais vraiment aimé avoir un stade en feu".

L'ailier de l'OM avoue qu'il a dû se battre pour en arriver jusque-là : "Tout ce que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, je me suis battu pour et je l'ai mérité. C'est ce qu'on apprend plus jeune. Personne ne nous a poussés dans le foot. Tout ce qu'on a pu endurer, ça nous sert. Cette mentalité de "quartier" n'est pas la vie la plus facile. On en tire des leçons qui nous sont bénéfiques pour la suite".

Enfin, il a jugé la saison de l'OM et a encensé la Ligue 1 : "Sur le plan sportif, c'est pour l'instant une saison aboutie mais il reste quatre journées. Le 3ème, Rennes, est à six points. Et on est encore en lice dans une compétition européenne. Cela fait un moment que la ligue 1 n'a pas été aussi compétitive, avec autant de prétendants au podium. On le voit cette saison avec Strasbourg, revenu en Ligue 1 il y a cinq ans, et qui se bat pour des places européennes. C'est beau pour la Ligue 1 ! C'est bien d'avoir 8-10 équipes qui vont se battre pour les premières places".