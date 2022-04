OM : Payet raconte son chef d'oeuvre contre le PAOK Salonique

Qu'on l'apprécie ou non, personne ne peut nier que Dimitri Payet est un joueur qui, par des coups d'éclats, peut procurer de vraies émotions sur un terrain de football. Habitué à marquer des buts spectaculaires, le milieu de l'Olympique de Marseille sera assurément un candidat crédible au prix Puskas lui qui a inscrit un chef d'oeuvre en Coupe d'Europe.

Payet raconte son inspiration géniale

Face au PAOK Salonique (2-1), dans le cadre du quart de finale aller de Ligue Europa Conférence, le Français a repris de volée un corner tendu venu de la droite, expédiant un missile dans la lucarne du gardien adverse depuis les 30 mètres. Un but qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, dont le Phocéen, sans surprise, n'est pas peu fier...

"Combien de fois j'ai essayé ce genre de reprise sans faire trembler les filets ? Honnêtement, dans cette position-là, à cette distance, pas tant que ça. C'est plus un geste de demi-volée qu'on tente à l'entraînement ou sur du travail de finition mais je pense que ce soir-là, j'étais au bon endroit au bon moment et je l'ai prise comme il fallait", a-t-il raconté à l'UEFA.

"Je savoure car c'est un but qui restera"

"Après, il y a de la réussite aussi parce que je pense que je peux la retenter un paquet de fois et elle ne sera jamais aussi bien mise, donc je savoure car c'est un but qui restera et c'est un but qui va compter surtout", a ensuite déclaré l'international français, qui tentera encore de porter Marseille, jeudi soir, lors de la demi-finale aller sur la pelouse du Feyenoord.