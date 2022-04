Feyenoord-OM : Jorge Sampaoli dresse les louanges de Steve Mandanda

Référencé comme l'un des plus grands gardiens de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda va encore plus rentrer dans l'histoire du club phocéen ce jeudi soir. Titulaire depuis le début de saison en Coupe d'Europe, le Français va fêter sa 100ème cap sur la scène européenne avec le maillot de l'OM. Un énorme accomplissement pour le joueur le plus capé de l'histoire de Marseille avec plus de 600 matches à son actif.

Sampaoli se méfie de Feyenoord

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a rendu hommage à Steve Mandanda et espère qu'il brillera pour sa 100ème européenne avec l'OM : "C'est un joueur historique qui a réussit à durer dans le temps à travers son leadership et ses qualités. Il a une grande qualité et a gagné le respect du club et de la ville. J'espère que demain il pourra fêter son centième match et qu'il sera bon".

Encensé par son homologue, Arne Slot, Jorge Sampaoli lui a rendu les compliments et a dévoilé ce qu'il sait du Feyenoord : "C'est un entraîneur dont je connais davantage les équipes que la personnalité. Je l'aime beaucoup. Il donne la priorité à l'idée d'être dans le camp adverse. Il aime le jeu, le pressing dans le camp adverse, la haute intensité. Il joue ainsi à domicile comme à l'extérieur. L'OM et Feyenoord, ce sont deux équipes qui ont la possibilité d'avoir le ballon".

"Faire abstraction de l'ambiance dans le stade"

"Celui qui aura le plus la possession se créera plus d'occasions. Mais Feyenoord, ce n'est pas que cela. Leurs transitions dangereuses à l'intérieur sont remarquables, ils mettent beaucoup de vitesse. Cette équipe gère bien les temps de jeu. Il ne faudra pas être aspirés par leur pression. On essayera aussi de récupérer vite le ballon. Ce sera un match intense, dans un stade qui va beaucoup pousser, il faudra en faire abstraction", a ajouté l'Argentin.

Jorge Sampaoli a tenté de jauger son adversaire du soir et son poids dans l'histoire du football européen : "C'est difficile de la situer, de l'imaginer dans le classement en L1. Les équipes néerlandaises, quand elles évoluent en Coupe d'Europe, grandissent beaucoup, elles ont un beau jeu collectif. J'ai aussi affronté les Pays-Bas en Coupe du monde, avec le Chili (en 2014). Ce n'est pas un hasard si la sélection des Pays-Bas et ses clubs évoluent toujours à un niveau remarquable à chaque compétition internationale. Collectivement, ils dégagent une véritable force".

"La seule chose qui change : il faudra se qualifier chez nous, devant notre public, jeudi prochain. Cela suppose une aide émotionnelle, mais aussi une certaine obligation. Notre équipe est froide à l'extérieur, un retour au Vélodrome, cela change un peu la donne", a conclu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.