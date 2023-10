OM : Leonardo Balerdi dévoile le nom du coach phocéen qu’il aime le plus

Bien qu’il apprécie Gattuso, l’entraîneur italien n’est pas le coach que Leonardo Balerdi a le plus kiffé à l’Olympique de Marseille.

Au sein d’un club de football, tout joueur a un entraîneur qu’il aime le plus que tous les autres. C’est le cas du défenseur argentin de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi, qui dévoile ce technicien, qui lui a fait montre d’un amour fraternel et professionnel. Et ce n’est pas Gattuso dont il apprécie le travail.

Leo Balerdi ne digère pas l’élimination par Annecy

Ancien joueur du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a été acheté par l’Olympique de Marseille à l’été 2021 après une saison en prêt du club allemand dans la cité phocéenne. Depuis, le défenseur central argentin a gagné sa place à l’OM. Malgré les nombreuses défaites enregistrées depuis son arrivée, une seule a pu être gravée négativement dans la mémoire du natif de Villa Mercedes.

Il s’agit du quart de finale de la Coupe de France perdue contre le FC Annecy (2-2, t.a.b 6-7) en mars dernier. Dans un entretien avec La Provence, l’ancien de Boca Junior a du mal à oublier ce match qu’il serait prêt à rejouer pour l’emporter. "Si je pouvais remonter le temps et rejouer ce match contre Annecy... Toute l'équipe a mal joué, moi aussi, et j'ai fait des erreurs que je ne me suis toujours pas pardonnés", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l’international argentin (02 capes) veut remporter des titres avec la formation phocéenne. "Quand ma mission sera accomplie à l'OM ? Ça me plairait beaucoup de gagner un titre ici, je sais ce que ça représente pour les gens. Ils en ont besoin. L’offrir à cette ville, ces supporters, vivre les célébrations… Ça serait incroyable", a ajouté Leo Balerdi.

Balerdi dévoile son entraîneur olympien le plus apprécié

S’il a été très enthousiaste d’avoir été contacté par l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas, qui l’a rassuré de son temps de jeu, Balerdi n’a pas hésité à opter pour le club phocéen. Il raconte son arrivée à l’OM.

"J'étais en vacances quand André Villas-Boas m'a téléphoné pour me dire qu'il me voulait à l'OM, qu'il avait confiance en moi et qu'il souhaitait me faire jouer beaucoup de matches à Marseille. Ça m'a convaincu", a-t-il raconté au micro de La Provence.

Mais de tous les entraîneurs que le défenseur central a connus au sein de l’Olympique de Marseille, un seul est son crush. Il s’agit de l’ancien coach phocéen, qui est désormais de la Süper Lig turquel’ancien coach phocéen, qui est désormais de la Süper Lig turque.

"J'ai joué avec plusieurs entraineurs et grâce à eux, je pense que je peux jouer dans tous les championnats. Mais Tudor m'a vraiment fait confiance, m'a beaucoup donné de temps de jeu. Son système, son exigence m'ont beaucoup plu. Je savais qu'il serait resté derrière moi quelle que soit ma prestation. Il m'a toujours, toujours soutenu, même quand il y avait des doutes autour de moi. Je l'en remercie", a fait savoir l’Argentin.