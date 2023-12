OM : Le terrible aveu de Gattuso sur le niveau de son équipe

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, a fait une étonnante révélation sur le niveau de son équipe en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a assuré sa place en phases finales de la Ligue Europa en s’imposant jeudi contre l’Ajax Amsterdam. Grâce à cette victoire marquée par le triplé de Pierre-Emérick Aubameyang, l’OM maintient toujours son invincibilité en C3 cette saison. Un bilan totalement à l’opposé de celui du club phocéen en Ligue 1 où l’OM est toujours à la traine. Par ailleurs, le coach olympien, Gennaro Gattuso sait ce qui ne va pas avec son équipe sur la scène domestique.

Gattuso analyse la victoire de l’OM contre l’Ajax

Enfin un ouf de soulagement à l’Olympique de Marseille. Après une succession de mauvais résultats en Ligue 1, l’OM s’est offert une victoire de prestige en Ligue Europa et prend la première place de son groupe. Paradoxalement, le club phocéen occupe la 12e place et n’a remporté que 3 matchs sur 12 en championnat cette saison. Pour Gattuso, la victoire face à l’Ajax a été facilitée par les Ajacides. « On a affronté un Ajax qui, en ce moment, joue un foot sans se poser de questions. On a souffert, par moments, on a aussi fait de très bonnes choses. On savait qu'on allait prendre des risques. Il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux, mais les garçons ont été très bons, il n'est pas facile de jouer contre cette équipe », lance Gattuso.

L'article continue ci-dessous

Getty

Gattuso révèle le problème de l’OM en Ligue 1

L’Olympique de Marseille ne compte que 14 points après 12 matchs disputés en Ligue 1 cette saison. Le club a enregistré, en plus de ses 3 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Si beaucoup pensaient que les joueurs n’étaient pas suffisamment forts mentalement pour supporter la pression autour du club phocéen, il n’en est rien pour Gattuso. Selon le technicien italien, le problème de son équipe est ailleurs. A en croire Gennaro Gattuso, Marseille a des problèmes en Ligue 1 parce qu’il affronte des équipes très physiques. « Maintenant, on doit améliorer notre classement en Championnat. Le regarder fait un peu peur. Pour moi, il n'y a pas de problème mental. Mais en L1, on affronte des équipes très physiques, avec moins de profondeur que les années précédentes », confie le coach olympien.