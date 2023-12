OM : Eric Di Meco furieux contre Gattuso malgré la victoire contre l’Ajax

Eric Di Meco a fustigé la gestion de la défense de l’OM par Gennaro Gattuso après la victoire contre l’Ajax.

L’Olympique de Marseille est passé par toutes les émotions jeudi lors de la 5e journée de la Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam. Rattrapé au score trois fois de suite, l’OM s’est finalement imposé au bout du suspens grâce à un penalty transformé par Pierre-Emérick Aubameyang, auteur d’un triplé (4-3). La défense alignée par Gattuso a montré ses lacunes face aux Néerlandais. Suffisant pour sortir Eric Di Meco de ses gongs.

Eric Di Meco détruit la défense de l’OM

N’eut été la grande réussite face au but de Pierre-Emérick Aubameyang, qui a fait taire les critiques, l’OM aurait pu concéder un nul voire même une défaite face à l’Ajax. La défense composée de Clauss, Gigot, Mbemba et Lodi, a été mis en difficulté à de nombreuses reprises par les Ajacides. Ce système à quatre derrière de Gennaro Gattuso semble être l’une des faiblesses de Marseille cette saison. Et, il a bien montré ses tares jeudi contre l’Ajax. « Ce sont des soucis récurrents en défense centrale. Je suis désolé de le marteler mais ce système à deux, ce n'est pas une solution pour l'OM », fustige Eric Di Meco dans le Super Moscato Show de RMC, vendredi.

L'article continue ci-dessous

Getty

La colère de Di Meco contre Gattuso

Malgré les limites de ce système, Gennaro Gattuso continue de faire confiance à ses défenseurs. Pour Eric Di Meco, le technicien italien doit essayer une nouvelle tactique pour une assurance défensive. « Je ne comprends pas. On peut être entraîneur, avoir des certitudes, des dispositifs préférés, un jeu en idéal en tête etc. Mais à un moment donné, regarde ton effectif. Tant qu'on prendra des buts comme ça et qu'on aura ces latéraux-là, qu'est-ce que tu attends pour tenter de mettre trois défenseurs centraux et de faire remonter tes couloirs ? Ça me rend dingue, quand je vois l'attaquant adverse faire ce qu'il fait dans la surface, ça me rend fou », s’insurge l’ancien joueur de l’OM.