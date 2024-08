OM, le message provocateur de De Zerbi au PSG

Le Havre vs Paris Saint-Germain

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, a envoyé un message au PSG, à quelques heures du coup d’envoi de la saison en Ligue 1.

La Ligue 1 reprend officiellement ses droits ce vendredi avec un duel entre le Paris Saint-Germain et Le Havre. Samedi, ce sera au tour de l’Olympique de Marseille d’entrer en lice avec un choc contre le Stade Brestois. C’est justement en marge de match que Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse plus tôt dans la journée. L’occasion pour l’entraineur de l’OM de lancer un challenge à l’endroit du PSG.

Roberto De Zerbi veut challenger le PSG

Avec pas moins de neuf recrues cet été, l’OM a envoyé un message fort à l’endroit des autres clubs de Ligue 1. Le club phocéen aspire à jouer les premiers rôles en championnat cette saison et ne s’en cache pas. C’est d’ailleurs le message envoyé par Roberto De Zerbi au PSG, champion en titre, ce vendredi.

« Il faut faire les choses dans l'ordre. La première, c'est de finir de construire l'équipe, une idée de jeu, une identité, une âme. (…) Si vous me parlez d'ambition, j'en ai à revendre. C'est évident que je veux pouvoir rêver. Quand on connaît l'histoire de l'OM, l'idée n'est pas d'être deuxième mais d'aller encore plus haut. Il faut faire les choses pas à pas. Je peux vous assurer que j'ai beaucoup d'ambition. Ce qui compte, ce ne sont pas les mots mais les faits », lance le technicien italien face aux médias.

De Zerbi est déjà chaud pour ses débuts officiels avec l’OM

8e de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique de Marseille a donc revu à la hausse ces ambitions pour cette campagne. Et même si Roberto De Zerbi ne s’enflamme pas pour autant, l’OM devra confirmer son nouveau statut face à Brest, samedi. Pour son premier match officiel sur le banc du club phocéen, l’ancien coach de Brighton se montre très enthousiaste.

« Je suis quelqu'un de passionnel, je vis tout à 100%. Je ressens toutes les émotions. Débuter dans un autre pays, un autre championnat, avec l'OM, c'est très important pour moi. C'est un défi très important pour moi, difficile mais séduisant. Je suis venu ici car c'est un club différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Je vais essayer de transmettre mes émotions à l'équipe, je veux qu'elle me ressemble et qu'elle soit passionnelle », confie De Zerbi.