OM : Juninho juge le recrutement de Vitinha et le mercato phocéen

L'ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a émis son avis sur le recrutement de l'attaquant du SC Braga.

L'Olympique de Marseille a cassé la tirelire pour recruter Vitinha. L'attaquant portugais du SC Braga a rejoint le club phocéen pour la somme de 32 millions d'euros, un record historique pour le club marseillais faisant de lui le joueur le plus cher de son histoire. Méconnu du grand public, Vitinha a rayonné cette saison avec Braga et est promis à un bel avenir.

"Vitinha sera très intéressant pour l'OM"

Le recrutement de l'attaquant portugais est un fort signal lancé par la direction de l'Olympique de Marseille en vue d'une deuxième partie de saison ambitieuse avec pour objectif minimum de se qualifier à nouveau pour la prochaine Ligue des champions. Sur RMC dans l'émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen et Juninho ont validé le recrutement de Vitinha, qui offrira davantage de solutions à l'OM en attaque.

"Il y a eu beaucoup trop de manques sur la première partie de saison, cela a été beaucoup sauvé par Harit qui faisait des belles choses quand il avait le ballon dans les pieds, mais c'était insuffisant. Et on avait Sanchez seul en pointe. La il y a Malinovskyi, un joueur plus technique que physique, il y a Ounahi qui a été capable d'élever son niveau à la Coupe du monde et il n'a pas les pieds carrés", a lancé l'ancien international français.

"Marseille fait du bon travail"

"Et puis il y a Vitinha, je ne l'ai pas trop vu jouer mais j'ai regardé quand même pour préparer l'émission. Il peut jouer des deux pieds, c'est un attaquant virevoltant, il bouge beaucoup, il vient participer au jeu, ce n'est pas qu'un attaquant de surface...", a ajouté Jérôme Rothen avant que Juninho ne prenne la parole pour compléter le profil dressé par l'ancien du PSG et félicité l'OM pour son travail.

"Vitinha est capable de jouer à une touche de balle. C'est un joueur très intéressant pour l'Olympique de Marseille. Oui, c'est un bon joueur de tête. Un joueur avec de l'agressivité qui a une envie de gagner. C'est un joueur qui va plaire aux supporters de l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un bon joueur qui est capable de réaliser des bonnes choses à l'OM", a lancé Juninho.

"Après, c'est vrai que Marseille manquait légèrement de qualité technique quand ça joue à trois derrière. Il y a aussi eu un changement d'entraîneur qui n'était pas prévu, on en a beaucoup discuté en première partie de saison, puisque les dirigeants pensaient que l'ancien entraîneur allait continuer, mais je pense que Marseille fait des bonnes choses. Et avec Vitinha, c'est une force de plus", a conclu l'ancien directeur sportif de l'OL.