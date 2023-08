L’OM a perdu contre le Panathinaïkos, mercredi, lors du match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des champions.

Mercredi soir, Marseille a consommé sa première défaite en match officiel pour la nouvelle saison. Les hommes de Marcelino ont courbé l’échine (1-0) face aux Grecs de Panathinaïkos FC dans le match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des champions de l’UEFA.

Ounahi pas d’accord avec le match livré par le juge central

Tout comme son entraîneur Marcelino, Azzedine Ounahi n’a pas caché sa frustration après le match perdu par les Phocéens en terre ennemie. Pour le marocain, l’arbitre de la rencontre aurait tout simplement choisi son camp. Puisque ce dernier choisit librement de fermer les yeux sur certaines fautes contre la formation marseillaise alors la moindre contre les adversaires, est rapidement sifflée.

« Déjà je trouve que l’arbitre…On a regardé le match et il y a des fautes qu’il ne siffle pas. Et dès que l’on touche l’adversaire il siffle direct. Maintenant, il faut oublier ce match-là et se mettre au travail pour le prochain match (…) », a d’abord déclaré le Lion de l’Atlas dans des propos relayés par RMC Sport dans une vidéo. « C’est toujours difficile de jouer à dix contre onze à l’extérieur. Maintenant, il faut oublier ce match-là et travailler pour le match retour. […] On sait très bien que l’on a un nouveau groupe, que c’est un nouveau système donc c’est à nous de travailler et de trouver les liens entre nous », a-t-il ajouté.

Titulaire dans ce premier match officiel de la saison dans la formation de Marcelino, Azzedine Ounahi a cédé sa place à Rongier (67e) juste deux minutes après le carton rouge de Kondogbia (65e). L’OM devra montrer un visage beaucoup plus séduisant au match retour, la semaine prochaine, pour espérer se qualifier pour le prochain tour préliminaire où, en cas de qualification, affrontera les Portugais du Sporting Braga ou les Serbes du Bačka Topola. Le match aller se jouera à l'extérieur contre Braga ou Backa Topola le 22 ou 23 août prochain. La manche retour va quant à elle, se dérouler au Vélodrome le 29 ou le 30 août.