LDC UEFA : L’OM connaît son adversaire après Panathinaïkos

Au troisième tour préliminaire, l’OM affronte le Panathinaïkos. Mais qui affrontera Marseille en cas de qualification au tour suivant ? La Réponse.

L’UEFA a effectué, ce lundi 7 août 2023, à Nyon, en Suisse, le tirage au sort de Ligue des champions pour le dernier tour des barrages de Ligue des champions. En effet, l’Olympique de Marseille, qui affronte Panathinaïkos le 9 prochain, a été fixé sur son probable adversaire.

L’OM jouera soit contre des Portugais soit contre des Serbes

Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers sont désormais fixés. Si les hommes de Marcelino arrivent à se défaire des Grecs du Panathinaikos au cours du mois d’août (aller le 9, retour le 15), les Olympiens connaissent d’ores et déjà leur futur adversaire en cas de qualification. En effet, ils affronteront soit les Portugais du Sporting Braga ou les Serbes du Bačka Topola. Le match aller se jouera à l'extérieur contre Braga ou Backa Topola le 22 ou 23 août prochain. La manche retour va quant à elle, se dérouler au Vélodrome le 29 ou le 30 août. Ce sera un match particulier pour Vitinha, qui ferait un retour au Portugal, si l’OM se qualifie et Braga, prend le dessus sur les Serbes dans l’autre match.