OM, le grand rêve de Samir Nasri

L’ancien international français, Samir Nasri, a de grandes ambitions avec l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille connait des quelques galères ces dernières journées. La dernière en date est le nul frustrant face au Shakhtar Donetsk jeudi en 16es de finale de la Ligue Europa alors que le club tenait la victoire en mains. Une victoire que l’OM n’a toujours pas connue dans l’élite en 2024. Des résultats qui ont logiquement mis l’entraineur Gennaro Gattuso sous le feu des critiques. Cependant, la solution pour l’OM pourrait être…Samir Nasri.

Samir Nasri rêve d’entrainer l’OM

Formé à l’Olympique de Marseille où il a joué entre 2004 et 2008 (166 matchs, 12 buts), Samir Nasri continue de suivre l’actualité du club phocéen au quotidien. Il ne peut d’ailleurs en être autrement puisque le Français est reconverti depuis comme consultant pour Canal+. Cependant, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal ne compte rester longtemps devant les caméras. Samir Nasri a un rêve bien grand : Entrainer l’Olympique de Marseille.

« J'aimerais trop entraîner là-bas. Je ne me dis pas que dans un an je suis prêt (...) Il vaut mieux d'abord commencer avec une équipe de jeunes où tu vas apprendre, faire des erreurs (...) Mais oui entraîner l'OM, c'est un truc à cocher dans ma tête », confie-t-il dans une interview rapportée par Jonathan Beilin.

Nasri veut prendre son temps

Malgré son rêve d’entrainer l’Olympique de Marseille un jour, Samir Nasri n’est pas encore de revenir sur le terrain avec une casquette d’entraineur. L’ancien joueur de Manchester City souhaite profiter encore de ses proches avant de se lancer dans le grand bain.

« J'essaye encore de voir certaines choses avant de me lancer. J'essaie de profiter un petit peu de ma famille parce qu'à partir du moment où tu commences un truc en tant que coach, ta famille c'est ton équipe, ton club et tu dois être obnubilé que par ça. Pour ça que j'ai encore envie de profiter un petit peu avant de me lancer », ajoute Samir Nasri.