OM, Laure Boulleau envoie Paul Pogba dans un autre club en France

Longtemps associé à l’Olympique de Marseille, Paul Pogba pourrait finalement signer dans un autre club en France.

Libéré par la Juventus Turin, Paul Pogba, qui va quitter la Vieille Dame à la fin du mois de novembre, a la possibilité de signer dans un club de son choix, qui souhaite se l’adjuger. Décidé à rester en Europe pour espérer un retour en équipe de France, le milieu de terrain français est beaucoup plus associé à un retour en France, notamment à l’Olympique de Marseille. Mais ceci pourrait ne finalement pas avoir lieu, même si Pogba devrait revenir dans l’Hexagone.

Laure Boulleau envoie Pogba à Paris

Soulagé par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a réduit sa peine à 18 mois au lieu de 4 ans, Paul Pogba est autorisé à reprendre l’entraînement en janvier prochain. L’ancien milieu de terrain de Manchester United pourra rejouer au football dès le 11 mars 2025. Associé à l’Olympique de Marseille où il est très apprécié en interne, Paul Pogba pourrait ne pas signer à l’OM, comme le stipulent les rumeurs depuis quelques semaines. Sur le plateau de Canal Football Club, Laure Boulleau a conseillé à Paul Pogba de signer au Paris FC plutôt qu’à l’OM. La consultante de la chaîne cryptée estime que le milieu marseillais est déjà fourni et que le profil de Pogba ferait énormément du bien au club de Ligue 2.

Getty / Instagram

« Pogba à Marseille ? Je pense que ce n’est pas le bon endroit pour lui psychologiquement et physiquement. Il va devoir se remettre d’aplomb. Et puis au milieu de terrain, je trouve qu’il y a ce qu’il faut à l’OM. S’il avait été latéral, j’aurais dit oui car ils ont besoin de latéraux. Mais au milieu, ce n’est pas un secteur qu’il faut renforcer. Et ce n’est qu’une hypothèse mais le Paris FC ce serait plutôt un bon truc pour lui. Pourquoi pas ? Ça ferait un gros coup de pub pour le PFC », a déclaré l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain.