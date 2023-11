OM, Laure Boulleau condamne déjà Gattuso

Laure Boulleau a attaqué Gattuso dimanche après les propos du coach de l’OM sur ses joueurs, samedi.

L’Olympique de Marseille a concédé un nul contre Strasbourg samedi lors de la 13e journée de Ligue 1. Un résultat frustrant qui a mis en rogne l’entraineur olympien, Gennaro Gattuso, dégoûté par la deuxième mi-temps de ses joueurs. Ce dimanche sur Canal+, l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, reconvertie consultante sur la chaîne, Laure Boulleau, accable à son tour Gattuso.

Laure Boulleau contredit Gattuso

Gennaro Gattuso n’a pas été tendre avec ses joueurs après le nul obtenu en Alsace samedi d’autant plus que cela n’arrange pas les affaires de l’OM. L’Italien, connu pour son tempérament chaud, a qualifié la prestation en seconde mi-temps de ses joueurs de « la merde ». « La deuxième mi-temps, c’était une merde. Ce n’est pas possible. Lorsqu’une équipe joue aussi bien au début, c’est impossible d’être aussi mauvais après », avait notamment lâché Gattuso au micro de Canal+. Mais du côté de Laure Boulleau, c’est plutôt Gattuso le premier responsable des contre-performances de l’OM. Selon l’ancienne internationale française, le discours de l’Italien ne passe plus. « L’effet Gattuso s’essouffle un peu. Et le dynamisme aussi », lance Laure Boulleau.

L'article continue ci-dessous

Laure Boulleau révèle le problème de l’OM

Arrivé sur les bancs de l’Olympique de Marseille après le départ prématuré de Marcelino, Gattuso a su insuffler une nouvelle ère à l’OM. Toutefois, les résultats ne suivent pas et les joueurs commencent à se relâcher. Tel est le constat de Laure Boulleau qui trouve que l’équipe, qui n’a connu aucun changement depuis l’arrivée de l’Italien, n’est pas à la hauteur de ses exigences. « Et physiquement, je les ai trouvés en difficultés. Est-ce que la préparation de Marcelino ne correspond pas au style de jeu que prône Gattuso. Ça ne change pas en deux mois l’aspect physique. Et il y a un manque d’efficience dans les deux surfaces. Aubameyang devant, et Balerdi derrière c’est insuffisant. L’effectif n’est pas à la hauteur », confie Laure Boulleau.

Mickael Landreau n’est pas du même avis que Boulleau

Ancien gardien du PSG, Mickael Landreau ne trouve pas que le problème de l’OM est au niveau de l’aspect physique comme souligné par Laure Boulleau. Par contre, l’ancien international français pense que Gattuso n’est pas l’homme idéal pour l’Olympique de Marseille. « Je trouve qu’il (Gattuso, ndlr) a enlevé de la pression autour de ce qui se passe à l’OM, mais j’ai des doutes dès le 1er jour. Est-ce que l’équipe va progresser avec lui ? Mais je constate que l’effectif de l’OM s’est énormément affaibli. C’est très light. Tout Gattuso qu’il est, c’est compliqué. Un problème physique ? Je ne trouve pas l’exigence du jeu de Gattuso aussi dur et énergivore qu’avec Tudor », confie Landreau, présent également sur le plateau de Canal+.