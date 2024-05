OM, la réponse énigmatique de Luis Henrique sur son avenir

Luis Henrique a tenu des propos énigmatiques sur son avenir à l’OM.

L’Olympique de Marseille affronte le Stade de Reims mercredi en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. En marge de cette rencontre, Luis Henrique était en conférence de presse ce mardi à l’instar de son entraineur, Jean-Louis Gasset. Le Brésilien a profité de l’occasion pour évoquer son avenir dans la cité phocéenne.

Luis Henrique évoque sa renaissance à Marseille

Recruté en 2020, Luis Henrique n’a jamais eu la chance de faire ses preuves à l’Olympique de Marseille. Le joueur avait été prêté à Botafogo, son club de provenance, dans la foulée de son recrutement. Revenu enfin dans la cité phocéenne l’été dernier, Luis Henrique a profité des nombreuses absences au sein de l’équipe pour grapiller du temps de jeu. Il fait d’ailleurs partie des hommes de confiance de Jean-Louis Gasset qui l’a utilisé à plusieurs postes ces dernières semaines pour le plus grand plaisir du principal intéressé.

L'article continue ci-dessous

« Ça fait partie du voyage. Depuis que je suis revenu du Brésil, je suis plus calme, je suis plus tranquille et j'ai plus confiance en moi-même. En jouant à différents postes, j'ai pu aider l'équipe. Le nouvel entraîneur me fait confiance et me met à l'aise quelle que soit la position dans laquelle je joue », a confié Luis Henrique.

Luis Henrique évasif sur son avenir à l’OM

Cependant, l’avenir de Luis Henrique n’est pas toujours pas certain. Par contre, les bonnes prestations du Brésilien ces dernières semaines pourraient inciter la direction marseillaise à lui proposer une prolongation de contrat. Une éventuelle à laquelle Luis Henrique ne pense pas encore pour le moment.

« Je suis très content ici à Marseille. Maintenant, je suis focalisé sur les deux derniers matchs du championnat, et après on verra et on fera ce qui est le meilleur pour moi et le club, mais on commencera à avoir ces discussions après les matchs », a laissé entendre l’ailier brésilien reconverti latéral par Jean-Louis Gasset.