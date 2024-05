OM, la réponse cinglante de McCourt sur la vente du club

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a fait une mise au point sur la probable vente du club.

L’été s’annonce très mouvementé pour l’Olympique de Marseille. L’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine va entrainer des décisions très importantes de la part des dirigeants. En attendant, ces derniers sont consacrés sur la recherche d’un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Une saison que l’OM pourrait démarrer avec de nouveaux actionnaires si l’on s’en tient aux récentes rumeurs de vente du club. Des rumeurs auxquelles, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, a répondu récemment.

La mise au point de Frank McCourt sur la vente de l’OM

Cela fait plusieurs années maintenant que l’OM est annoncé sur le marché. Le club a d’ailleurs été approché il y a quelques mois par un groupe saoudien qui était intéressé par l’achat. Mais la position de l’actionnaire du club olympien a toujours été claire : l’OM n’est pas à vendre. Relancé sur ce sujet dans une interview à paraître avec le JDD, Frank McCourt a fait savoir que sa position n’est pas près de changer.

« La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis huit ans. Le club n’est pas à vendre. J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes », a lâché le propriétaire de l’Olympique de Marseille.

Frank McCourt a ses raisons

C’est donc clair pour tout le monde, Frank McCourt ne compte pas céder l’OM. L’homme d’affaires américain est d’ailleurs tourné vers le nouveau projet du club avec le président, Pablo Longoria, comme il l’a signifié. La décision de McCourt de ne pas vendre l’OM est tout sauf surprenante quand on se souvient des raisons qui l’ont poussé à acheter le club marseillais.

« Après avoir vendu les Dodgers, j’ai réalisé ce rêve d’enfant. Je me suis un peu dit, si jamais j’achète une autre équipe, ce sera dans le football européen. Non seulement c’est le sport le plus important au monde, mais c’est aussi le sport qui touche tout le monde, partout. (…) Le football européen regroupe les meilleurs athlètes de ce sport et j’étais donc très attiré par cela d’un point de vue sportif. Posséder une équipe sportive vous donne accès et vous connecte à de nombreuses autres personnes et lieux, car vous réalisez que le sport continue d’être l’une des choses qui nous aident à construire une communauté et à nous connecter avec d’autres personnes. Vous pouvez monter dans une voiture dans n’importe quelle ville et demander au conducteur quel est son club de football préféré et vous serez dans une conversation et vous aurez quelque chose en commun », révélait Frank McCourt dans un entretien accordé à NBC en mars dernier.